Poliziotte nei Reparti Mobili a fare ordine pubblico

(Di martedì 17 aprile 2018) Da tempo lesono impegnate in: le vediamo negli stadi nelle operazioni di filtraggio o al comando di contingenti. Si tratta di lavoratrici in divisa che sono in forza nelle Questure italiane.Da domani, 18 aprile, ci sarà un passaggio ulteriore, definitivo, importantissimo che da sempre il sindacato dei poliziotti Cgil sollecita per una effettiva e concreta parità di diritti e di opportunità.Le donne poliziotto faranno parte in pianta stabile dei, come è noto impegnati principalmente per garantire l'e la sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive.Ancora una volta, dunque, la Polizia di Stato ha fatto per prima un atteso quanto necessario passo avanti a cui, ne siamo certi, si allineeranno presto anche gli altri Corpi dello Stato. Una scelta che permette di superare antichi ...