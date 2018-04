Plusvalenza di 400 milioni e Intesa | il colpaccio di Messina

affaritaliani

(Di martedì 17 aprile 2018) Lasciato alle spalle il momento critico in cui era necessario fare pulizia di bilancio in modo massiccio, anche a costo di chiedere soldi al mercato per liberarsi delle sofferenze pregresse, le banche italiane stanno iniziando a guardare con sempre maggior interesse agli Npl e alle attività di “servicing” (ossia di gestione delle posizioni creditizie) ad esse collegate. Primo e più interessante esempio in tal senso è dato dall’accordo con cuiSanpaolo ha chiuso due operazioni, in parallelo, con la società svedese Intrum Justitia. Segui su affaritaliani.it