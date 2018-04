Plastica | l' enzima creato in laboratorio che può battere l' inquinamento

Scoperto l’enzima che mangia la Plastica e potrebbe salvare il pianeta : Ricercatori britannici e americani hanno Scoperto per caso l’enzima capace di degradare la plastica fino a farla scomparire. La casualità ha del miracoloso dal momento che potrebbe essere la soluzione per affrontare il pervasivo inquinamento contemporaneo dei fiumi e mari del mondo, e uno dei più insidiosi per la biosfera. La ricerca, condotta dalla Portsmouth University e dal National Renewable Energy Laboratory in Colorado, e pubblicata ...

Scoperto l'enzima mangia-Plastica amico dell'ambiente : E' accaduto per caso: un enzima che esiste in natura è stato modificato per errore in laboratorio, trasformandosi in un alleato per l'ambiente potenzialmente formidabile. Riesce infatti a digerire la plastica più comune e diffusa ovunque, come la Pet di cui sono fatte le bottiglie di plastica. Descritto sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas), il risultato è stato ottenuto da Harry Austin, ...