Più vacanze per lavoratori e studenti | la proposta di legge per aumentare le festività

“La mia vita da sogno - tra vacanze e auto di lusso” : il terribile segreto della “ragazza Più invidiata del web” e delle sue spese folli. Una realtà assurda - emersa solo ora - che l’ha portata dritta in carcere : A guardarla così, attraverso gli scatti pubblicati sui social dove raccontava la sua vita sempre al limite, verrebbe da pensare a una ricca ereditiera, di quelle che possono permettersi ogni genere di lusso senza dover mai tener d’occhio il portafogli. Una serie infinita di eventi mondani, gite in barca sotto il sole cocente, trattamenti di bellezza per rimanere in forma e auto da sogno a bordo delle quali sfrecciava in compagnia ...

Antonella Clerici Più innamorata che mai : vacanze a Sorrento con Garrone : Sorrento - L'hashtag #ioete, condito da un cuoricino, dice tutto: la storia d'amore tra la conduttrice televisiva Antonella Clerici e il petroliere Vittorio Garrone va a gonfie vele. La...

Vacanze ad Aquadulci - dove sorge la spiaggia Più bella d’Italia : alla scoperta del lato Più selvaggio e naturale della Sardegna : Una terra dolce e selvaggia, in cui i colori vivi del mare, con le sue eclettiche sfumature di blu, accarezzano le sabbie bianche disegnate da dune modellate dal vento ed inebriate da essenze di elicriso, mirto e ginepro. Il carattere del Mediterraneo e la morbidezza del suo paesaggio sono parte dell’essenza dell’Aquadulci – che apre per la nuova stagione il 28 aprile 2018 – albergo immerso in un rigoglioso giardino ad un passo dalla ...

Vacanze con vista mozzafiato : le verande Più straordinarie in giro per il mondo : Per gli amanti degli spazi aperti la veranda diventa una parte della casa molto apprezzata che permette di osservare il cielo punteggiato di stelle, la luna sorgere al calar del sole o semplicemente di rilassarsi davanti ad un paesaggio rilassante e diverso dal solito. Tutto questo è possibile grazie a HomeAway®, sito per l’affitto di case vacanza, sul quale è possibile trovare case vacanza con verande spettacolari dove godersi un soggiorno ...

Più di un viaggiatore su due riarreda casa quando torna dalle vacanze. Un'indagine : Più della metà dei viaggiatori riarreda casa traendo ispirazione da una vacanza. È quanto emerge da una ricerca condotta da Booking.com, secondo cui il 70% dei viaggiatori intervistati sceglie l’alloggio in cui soggiornare in base allo stile e all’atmosfera. Ma soprattutto, il 56% sceglie di rifare il look al proprio appartamento sognando mete esotiche. E lo fanno anche i più giovani, in particolare ...