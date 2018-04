Più trasparenza su Alitalia

Pd - Viscomi : 'Mai Più elenchi chiusi e massima trasparenza sugli iscritti' : ...sostenendo che 'ripartire dai circoli vuole dire ripensare e soprattutto iniziare a costruire una rete comprensoriale dei circoli e a promuovere una dimensione territoriale dell'iniziativa politica. ...

Diritti d'autore - Sky : "No al monopolio della Siae - ora Più trasparenza" : MILANO - Continua la battaglia tra Sky e Siae sui Diritti d'autore, con una dura e articolata presa di posizione dell'emittente televisivia che ha scoperchiato il vaso di Pandora rifiutando il ...

Australia : Più trasparenza per tenere il passo con le criptovalute : Norme, monitoraggi, studio costante per tenere l'economia sempre "in chiaro" A monte di tutto questo, anche del trattamento fiscale delle transazioni messe in atto dai cittadini , investitori o meno, ...

#Nientecomeprima : Fastweb - ancora Più trasparenza nei costi : Nuovo capitolo, in casa Fastweb, nell’ambito dell’operazione #Nientecomeprima, lanciata nel 2017 per garantire ai clienti più trasparenza e fiducia nei costi, sia in ambito mobile che fisso, all’insegna del principio “quello che vedi è quello che paghi”. A partire dal 27 marzo, nell’ambito dell’offerta per la telefonia fissa, l’operatore includerà nel prezzo mensile tutte le componenti che vengono fatte pagare a parte (per esempio, l’opzione ...

Caso A2A-Lgh - la Cgil chiede Più trasparenza : «Riteniamo che se qualcuno non ha operato nel rispetto delle norme debba assumersi le piene responsabilità perché gestire la "cosa pubblica" deve essere fatto nel rispetto delle norme e delle leggi ...

Notizie false - gli esperti Ue raccomandano Più trasparenza alle piattaforme : Notizie false, gli esperti Ue raccomandano più trasparenza alle piattaforme Consegnata al commissario per l’Economia la relazione sul fenomeno, che servirà alla Commissione per valutare i provvedimenti da adottare. Continua a leggere L'articolo Notizie false, gli esperti Ue raccomandano più trasparenza alle piattaforme proviene da NewsGo.

Lotta alla disinformazione online. Gli esperti Ue : necessaria Più trasparenza delle piattaforme : ... come la sanità, la scienza, l'istruzione e la finanza. La relazione sottolinea la necessità di coinvolgere tutte le parti interessate nelle misure che saranno eventualmente adottate, raccomandando ...

Lotta alle notizie false - gli esperti Ue raccomandano Più trasparenza alle piattaforme : ... il gruppo di 39 esperti , rappresentanti della società civile, delle piattaforme social media, delle organizzazioni del settore dell'informazione, del giornalismo e del mondo accademico costituito ...

Più trasparenza nel finanziamento dei partiti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano