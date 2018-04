Pet food | i nuovi alimenti che migliorano la salute del proprio cucciolo

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Il petper definizione è il mangime costituito da ingredienti di origine animale e vegetale, formulato per l’alimentazione completa degli animali domestici (“pet”, in inglese). E’ possibile trovarlo in diverse formulazioni (“secco”come crocchette, biscotti ecc. o “umido” come bocconcini patè ecc.) e specificamente formulato per le diverse specie animali e per le diverse esigenze alimentari che si presentano nell’intero arco della loro vita: quindiper il, per l’animale anziano, per il cane atleta, per i disturbi clinico- metabolici ecc. Glivengono formulati a seconda dei fabbisogni energetici dell’animale: i tipi “puppy” e “kitten” sono specifici rispettivamente per i cuccioli di cane e gatto, perchè arricchiti con maggiori percentuali di proteine, calcio e vitamine ...