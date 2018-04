Pesaro | bimba muore prima del battesimo

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) Una drammatica notizia ci giunge dalla cittadina di #, dove poche ore fa una bambina di sol VIDEOi sette mesi è deceduta in maniera ancora inspiegabile proprio il giorno in cui doveva fare ildi 7 mesi Si chiamava Chiara la piccola bambina di soli sette mesi che è tragicamente deceduta VIDEO il giorno in cui doveva battezzarsi. Dalle prime informazioni che ci giungono da, sembrerebbe che la piccola abitasse insieme ai suoi genitori e alla sua sorellina di due anni nel quartiere Soria. Nella mattina di ieri, verso le ore 9:00, la mamma di Chiara era andata nella sua stanza per svegliarla, in quanto doveva farsi bagnettodi recarsi nella chiesa di Soria dove li attendeva don Mario per svolgere la funzione religiosa del. La madre però si è subito accorta che c'era qualcosa che non andava, la piccola era infatti ...