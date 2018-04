Peroni Cruda | eletta Lager dell’anno al New York International #Beer Competition 2018

laragnatelanews

(Di martedì 17 aprile 2018) Il prestigioso riconoscimento è arrivato nel corso del NewBeer, dove la “non pastorizzata” della famigliaè stata insignita del titolo diStyleof The Year. Ebbene sì, stiamo parlando della miglior birra a livello internazionale della sua categoria per l’anno in corso, la. In gara c’erano 600 birre provenienti da 14 Paesi, sottoposte al giudizio di una giuria qualificata e secondo un processo valutativo oggettivo esi è distinta tra tutte. Le birre in concorso vengono presentate ai giudici in bicchieri “codificati”, in modo totalmente anonimo, così da evitare che ciascun prodotto possa essere ricondotto a specifici marchi, influenzando l’esito della valutazione. Una bellissima cornice quella di Manhattan, crocevia di professionisti del beverage e talenti della ristorazione di qualità ...