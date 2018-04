Perché Mosca ha 'bannato' Telegram ma anche un pezzo di Rete<br /> : Per censurare una app di messaggistica, la Russia ha dichiarato guerra a un pezzo di Internet. L’autorità statale di controllo sulle comunicazioni, Roskomnadzor, ha bloccato in poche ore oltre 2 milioni di indirizzi IP di Google e Amazon, nello sforzo di fare terra bruciata attorno a Telegram, il popolare servizio di comunicazioni cifrate che nei giorni scorsi è stato messo al bando per essersi rifiutato di consegnare le ...

Telegram ha spiegato Perché tecnicamente non può consegnare i messaggi degli utenti a Mosca : Non darà l’accesso ai messaggi degli utenti perché tecnicamente impossibile. Così ha risposto Telegram, la nota app di messaggistica cifrata, alla richiesta delle autorità russe di avere le chiavi di cifratura con cui leggere i messaggi elettronici inviati attraverso la app in caso di indagini. La spiegazione di questa impossibilità è stata scritta in una lettera inviata dall’avvocato di ...

SPIA RUSSA AVVELENATA - CASO SKRIPAL/ Mosca attacca Londra - Lavrov : "ci accusa Perché in difficoltà su Brexit" : Ex SPIA Kgb AVVELENATA, CASO SKRIPAL: Russia vs Londra, "pronte espulsioni di diplomatici inglesi". Anche la Francia prende misure contro Cremlino: Usa, Onu e Macron contro Putin(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:57:00 GMT)

EX SPIA KGB - REGNO UNITO ESPELLE 23 DIPLOMATICI RUSSI/ Il NY Times : "Ecco Perché Mosca non chiederà scusa" : Espulsi 23 DIPLOMATICI RUSSI dal REGNO UNITO, sospese le relazioni bilaterali fra Mosca e Londra dopo il tentativo di uccidere una ex SPIA del Kgb residente in Inghilterra(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:34:00 GMT)