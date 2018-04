Perché Mosca ha ' bannato'  Telegram ma anche un pezzo di Rete

agi

(Di martedì 17 aprile 2018) Per censurare una app di messaggistica, la Russia ha dichiarato guerra a undi Internet. L’autorità statale di controllo sulle comunicazioni, Roskomnadzor, ha bloccato in poche ore oltre 2 milioni di indirizzi IP di Google e Amazon, nello sforzo di fare terra bruciata attorno a Telegram, il popolare servizio di comunicazioni cifrate che nei giorni scorsi è stato messo al bando per essersi rifiutato di consegnare le chiavi per decifrare le conversazioni private degli utenti. Il blocco dei servizi Amazon e Google L’autorità ha bloccato subito 9mila indirizzi IP di Telegram; e poi altri 600mila collegati ad Amazon, ha dichiarato lo stesso direttore di Roskomnadzor, Alexander Zharov, alla testata Vedomosti. Ma secondo alcune analisi, sarebbero saliti in poche ore a 2 milioni gli indirizzi bloccati, in buona parte di servizi cloud di Amazon e Google. ...