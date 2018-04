Perché Assad non prova la sua innocenza?

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) Da mezzo secolo a questa parte schierarsi contro l'Occidente è un metodoto per raccogliere la simpatia dell'opinione pubblica. Un tempo questa teoria poteva avere un senso: il Vietnam, la baia dei porci, il Cile di Pinochet.Rovesciare i regimi, o almeno i tentativi di farlo ricorrendo a mercenari addestrati dalla Cia rientrava in una più ampia operazione di contenimento del blocco sovietico. Allora c'era anche Roma tra le ambasciate che gli Usa ritenevano cruciali per le loro relazioni esterne. Erano gli anni in cui il Pci e l'Urss erano legati da una profondo sentimento di amicizia e di lealtà. Poi la caduta del muro di Berlino ha portato il mondo verso un'altra direzione, comunque trascinandosi dietro un retaggio culturale importante.Il Kosovo, l'Afghanistan, l'Iraq di Saddam, gli errori e le bugie a margine degli interessi petroliferi nell'area hanno ...