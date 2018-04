Per i fan di Harry Potter | ecco una crociera sui luoghi del maghetto

Lady Gaga usa il vero nome - Stefani Germanotta - Per lanciare il brano Brooklyn Nights (audio e testo) : Con grande sorpresa dei suoi fan, Lady Gaga ha pubblicato un nuovo brano su Spotify e le altre piattaforme digitati, non esattamente inedito, ma comunque una canzone mai rilasciata ufficialmente. Si tratta di Brooklyn Nights, canzone che già circolava in Internet nel 2014, quando sembrava che fosse in procinto di essere rilasciato un secondo volume dell'album ARTPOP con brani inediti. Quella sfortunata parentesi discografica, non apprezzata ...

Fedez e Chiara Ferragni fanno il passaporto Per Leone : la famiglia pronta al rientro in Italia : Fedez e Chiara Ferragni fanno il passaporto per Leone: la coppia di neo-genitori ha portato il piccolo Leo a fare le prime foto per il documento che gli consentirà di arrivare in Italia. Ora anche Leone Lucia, a solo un mese dalla nascita, ha il suo passaporto americano! Fedez e Chiara hanno annunciato che tra qualche settimana faranno rientro in Italia, per i preparativi in vista delle nozze. Riguardo al matrimonio, al momento si sa che la ...

Anthem avrà storyline profonde? BioWare ha un messaggio Per i fan : BioWare afferma di essere concentrata sulla realizzazione di una grande storia per il suo prossimo gioco, Anthem, riconoscendo che gli sviluppatori avrebbero dovuto dedicare più tempo alla narrativa nella sua ultima produzione, ovvero Mass Effect Andromeda. Il general manager dello studio di proprietà di Electronic Arts, Casey Hudson, ha rilasciato un post sul blog del team di sviluppo, nel quale ha parlato proprio dell'importanza del comparto ...

Isola - incidente sexy in diretta Per la Marcuzzi : tutta colpa di Stefano De Martino : Stefano De Martino dismette i panni da inviato di questa edizione del l'Isola dei Famosi ed entra in studio:'Sapete che siete molto meglio dal vivo che dall'auricolare?', scherza, poi parla del figlio ...

Isola - incidente sexy in diretta Per la Marcuzzi : tutta colpa di Stefano De Martino : Stefano De Martino dismette i panni da inviato di questa edizione del l'Isola dei Famosi ed entra in studio:'Sapete che siete molto meglio dal vivo che dall'auricolare?', scherza, poi parla del figlio ...

Isola - incidente sexy in diretta Per la Marcuzzi : tutta colpa di Stefano De Martino : Stefano De Martino dismette i panni da inviato di questa edizione del l'Isola dei Famosi ed entra in studio:'Sapete che siete molto meglio dal vivo che dall'auricolare?', scherza, poi parla del figlio ...

“Era solo un dente cariato”. Invece sta Per morire. A 23 anni la sua vita è Perfetta : un lavoro fantastico e un matrimonio da organizzare. Poi quel dolorino incessante. Così decide di andare dal dentista - ma quello che scopre è allucinante : Chi ne soffre lo descrive come uno dei dolo più grandi che si possano provare. Il mal di denti è una vera e propria tortura. Lauren Neilly è una ragazza di 23 anni irlandese e da qualche settimana aveva proprio un dolore incessante alla bocca. Stava Così male che non riusciva neanche ad andare a lavoro presso la banca Barclay dove era impiegata da appena 10 mesi. Poi c’era anche quell’altra stranezza. Un taglietto sul dito che ...

Perfect Dark sta Per tornare? Una battuta di Rare scatena le teorie dei fan : La serie di sparatutto Perfect Dark di Rare è da tempo scomparsa dai radar del mercato, con l'ultimo capitolo della stessa che risale al 2010. Dopo quasi una decade di silenzio assoluto, lo studio britannico potrebbe aver lanciato un primo indizio del ritorno della saga, almeno stando ad alcune teorie dei fan che solcano l'etere in queste ore.Il profilo ufficiale di Rare ha infatti risposto a un utente che aveva pubblicato un paio di ...

Beyoncé al Coachella : durante la Perfomance cambia smalto alle unghie e i fan impazziscono : ... @petaforkittens, 16 aprile 2018 Per dovere di cronaca, secondo Buzzfeed, Beyoncé non avrebbe cambiato smalto, sarebbe solo l'effetto delle luci, che riflettendosi sulle sue unghie, cambiavano colore ...

“Con me Per sempre”. Il toccante gesto di Alessandra Amoroso : quel tatuaggio - svelato dalla cantante ai fan - che nasconde una dedica profonda e commovente. L’applauso unanime dei social : Un tatuaggio non è mai un semplice disegno che viene impresso sulla pelle in uno studio, ma nasconde sempre significati ben più profondi, spesso momenti o persone della nostra vita che vogliamo restino sempre con noi, attaccati al nastro corpo attraverso un’immagine o una frase così da poterli ricordare ogni volta che passiamo di fronte allo specchio. Ecco, allora, che Alessandra Amoroso ha deciso di incidere un messaggio speciale ...

“Sto male - devo saltare il concerto”. Per la prima volta in vita sua Jovanotti è costretto ad annullare un live Per problemi di salute : “Ordine del dottore - mi dispiace” e pubblica questa foto su Instagram. Tantissime le parole di conforto dei suoi fan : “Forza Jova - sei tutti noi” : Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì, Jovanotti è costretto (per la prima volta) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del ...

Raggi : giorni fantastici Per città di Roma. Ringrazio chi ha collaborato : Raggi: Formula E, Maratona di Roma, Appia Run e Roma Challange Ostia. Grandi successi Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma, attraverso un post su Facebook. “Sono settimane fantastiche per Roma e per l’Italia. Lo strepitoso successo della Formula E. La spettacolare Maratona di Roma. La bellissima Roma Appia Run e, infine, la Roma Challenge a Ostia. Sono stati splendidi momenti di sport e un motivo di ...

Juventus - Douglas Costa : Allegri si gode il suo fantasista 'oPeraio' : ... in generale, ai brasiliani manca un po' Douglas Costa efficace anche in difesa Guarda tutti i video In definitiva, l'ingaggio di Douglas Costa è stato particolarmente redditizio per l'economia della ...

“Facciamo sesso tutti i giorni”. Confessioni hot Per la star che - senza peli sulla lingua - parla della sua intimità in compagnia del focosissimo fidanzato. Fan a bocca aPerta (e parecchio invidiosi) : Non sempre abbiamo il coraggio di chiederlo ad alta voce, lasciando che la curiosità rimanga insoddisfatta. Eppure tante volte, nel vedere una coppia felice insieme, affiatatissima, ci è venuta la tentazione di prendere uno dei due in disparte e domandare, se abbiamo un minimo di confidenza: “Ma voi, quante volte lo fate durante la settimana?”. La risposta, se arriva, serve solitamente a generare tacita invidia in chi ha una ...