Per Dudley (Fed) valutazioni mercati non sono irragionevoli

(Di martedì 17 aprile 2018) William, president della Federal Reserve Bank , Fed, di New York, si è detto non preoccupato dai prezzi deiazionari né dall'aumento di volatilità. "Nel contesto di un'economia che sta crescendo e che si prevede che continuerà a crescere nei prossimi anni, ledel mercato azionario non sembrano", ha dichiarato lunedì intervistato dalla Cnbc. ...