Pensioni | novità al 17 aprile su lavoratori precoci e proroga Inps

Pensioni E APE VOLONTARIO/ Novità Inps : attivo servizio per le domande di Anticipo Pensionistico : PENSIONI e Ape VOLONTARIO, Inps annuncia che è possibile presentare le domande online. Tutte le Novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 aprile(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 - ultime novità : Damiano sfida Salvini e Di Maio : Le ultime novità sulle Riforma delle pensioni al 7 aprile 2018 ruotano intorno alle tante promesse elettorali fatte prima delle elezioni e le prime considerazioni sulla fattibilità delle stesse, qualora si trovasse un accordo tra i due schieramenti risultati vincenti Movimento 5 Stelle e Lega. Damiano si rivolge a Di Maio e Salvini, ecco le sue parole di sfida. pensioni 2018, invito al Pd e proposte a Di Maio e Salvini Sono in atto le ...

RIFORMA Pensioni/ Inps e Abi - le novità sull'Ape e le certificazioni rilasciate (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Inps e Abi, le novità sull'Ape e le certificazioni rilasciate. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 aprile(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:06:00 GMT)

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 7/04 su AdV - APE - vitalizi : Tra questi, la presidenza del Consiglio, il ministero dell'economia, il ministero del lavoro, l'Inps, la Banca d'Italia, l'Ivass, l'Antitrust, il Garante della privacy, l'Agenzia per l'Italia ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 29/3 su cumulo - Fornero - lavori gravosi : Le ultime novità sulle # Pensioni ad oggi 29 marzo 2018 vedono sbloccarsi la delicata situazione del cumulo contributivo tra Inps e casse professionali . Nel frattempo la politica continua a discutere in merito alla Riforma Fornero ed alla rigidità dei meccanismi di uscita dal lavoro [VIDEO] , mentre dalla CGIL arriva un nuovo richiamo sulla necessità di avviare la ...

Pensioni - Salvini : riforma Fornero da abolire - chi mi dà una mano? Le novità : Ma se fosse uno strumento " ha poi precisato Salvini - per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Più vicini di così Lega e Movimento 5 stelle non sono mai stati. Un ...

Pensioni - novità con il Def? Possibile abolizione della Fornero - ecco perchè : Il nuovo Esecutivo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo non è ancora stato costituito e questa sicuramente non è una novità. I partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni, cioè Movimento 5 Stelle e Centrodestra, con la Lega in testa, non hanno i numeri per costituire un Governo che abbia la maggioranza alla Camere. Una situazione ingessata figlia della Legge Elettorale senza premi di maggioranza che mette in difficoltà le forze ...

Pensioni : intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità : "Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio " ha detto oggi il leader della coalizione politica di centrodestra - sarebbe la cancellazione della legge Fornero ". Pensioni,...

Pignoramento e blocco Pensioni a chi non paga cartelle esattoriali : novità 2018 : Con la legge di bilancio 2018 si sono introdotte delle novità in materia di crediti esattoriali che interessano anche i pensionati. Nel dettaglio, per assicurare la riscossione dei crediti esattoriali la PA può effettuare un blocco dei pagamenti fino alla soglia di 5mila euro. Spieghiamo meglio quindi quali effetti avrà tale misura partendo proprio dalla recente circolare Inps del 12.03.2018 n.1085. Tale circolare precisa innanzitutto che sarà ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità uscita quota 100 - arriva proposta Lega : arriva la proposta della Lega di Matteo Salvini sulle pensioni anticipate 2018 a quota 100 e a quota 41 e sull'abolizione della riforma delle pensioni di Elsa Fornero. In settimana, secondo quanto riporta Repubblica di oggi, 11 marzo 2018, il Carroccio pubblicherà le linee guida da condividere con i partiti alleati. Il primo obiettivo è quello di assicurare pensioni anticipate con il sistema delle quote di uscita al ribasso in modo da arginare ...

Pensioni - Serracchiani : riadattare la Fornero senza abolirla - novità dal Pd : Mentre il centrodestra e il Movimento 5 stelle rilanciano le proposte per abolire o modificare la legge Fornero, continua ad andare in tutt’altra direzione il piano di riforma Pensioni del centrosinistra e in particolar modo del Partito democratico di Matteo Renzi. Il Pd propone, sostanzialmente, di proseguire nel solco del percorso tracciato in questi anni per l’introduzione di nuovi elementi di flessibilità in uscita verso nuove forme di ...

‘Pensioni anticipate per 100mila - governo accelera’ - novità da Palazzo Chigi : Mentre continua il confronto politico-elettorale tra i partiti anche sulla riforma pensioni in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, da Palazzo Chigi sottolineano l’importanza dell’Anticipo pensionistico volontario rivendicando i meriti del governo Renzi prima e del governo Gentiloni poi. Sono più di 1.300 le domande presentare a 24 ore dall’attivazione dell’Ape volontario rivolto ai lavoratori over 63 con almeno 20 anni di ...

Pensioni - Berlusconi : minime a mille euro per 13 mensilità - le novità : Ieri ha parlato della riforma Pensioni targata Fornero oggi è tornato sulla proposta dell’aumento degli assegni previdenziali più bassi, nonostante sia incandidabile per effetto della legge Severino applicata nei suoi confronti per via della condanna definitiva, il presidente di Forza Italia continua senza sosta la sua campagna elettorale. Silvio Berlusconi tiene alta l’attenzione sulla questione previdenziale. L’ex premier ha ribadito ieri in ...

Pensioni - abolizione Fornero : nuove polemiche nel centrodestra - le novità : Alla parte più moderata della coalizione di centrodestra non piacciono per niente le uscite del leader della Lega Matteo Salvini dalla riforma Pensioni alle questioni legate all’immigrazione. Oltre ai distinguo di Silvio Berlusconi (Forza Italia) e di Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) sulla legge Fornero (abrogazione o modifiche?), a surriscaldare il dibattito nel centrodestra verso le elezioni politiche del 4 marzo prossimo, ci sono le prese ...