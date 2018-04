Pensioni | novità al 17 aprile su lavoratori precoci e proroga Inps

Pensioni : Salvini e Di Maio contro la Fornero ma resta nodo governo - le novità Video : A nulla, al momento, è valso l’appello di ieri del leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio al leader della Lega Matteo Salvini, che grosso modo suonava così: se vuoi abolire la riforma #Pensioni della Fornero facciamo un governo insieme, altrimenti stai con Berlusconi. Il leader del Carroccio, almeno per oggi, ha deciso di stare ancora con Silvio Berlusconi, puntando all’unita' del centrodestra, forte del 37% ottenuto come coalizione alle ...

Pensioni - dal 2019 aumenta l'età : le novità dall'Inps Video : Novita' sul fronte #Pensioni in arrivo dall’#Inps. Dal 2019 potranno essere necessari anche 71 anni di eta' per andare in pensione. Si tratta del terzo adeguamento previsto dalla legge Fornero che è stato recepito con la circolare n.62 del 4 aprile 2018 diffusa dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [Video]. La comunicazione in questione rende note, infatti, quali saranno le novita' per quanto riguarda i requisiti di accesso alle ...

Pensioni - Opzione Donna : il Movimento non dimentica - le novità Video : Quella di governo non è l'unica crisi che sta interessando l'Italia in queste ultime settimane, se si pensa alle migliaia di lavoratrici richiedenti la proroga di #Opzione Donna che si sono ritrovate con nulla in mano dopo un anno di passione. Il Movimento OD, gruppo Facebook amministrato da Teresa Ginetta Caiazzo e Lucia Rispoli, non intende abbassare la guardia, visto il momento delicato attraversato dalla politica italiana. Negli ultimi ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 7/04 su AdV - APE - vitalizi Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 7 aprile 2018 vedono prore l'iter parlamentare di correzione sui vitalizi. Nel frattempo procedono anche i collaudi informatici riguardanti le Pensioni anticipate [Video] tramite APE volontaria. Dalle parti sociali si sottolinea l'importanza dell'impegno sindacale per calmierare l'impatto del nuovo adeguamento alla speranza di vita, mentre il CODS prende posizione sulle promesse elettorali e sulle ...

