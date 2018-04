Penna rosso sangue | Foucault e le morti fantasma dei giornalisti d’inchiesta

Blastingnews

: Io, nella penna multicolore, cercavo di abbassare solo il rosso. Il colore dell'amore. [fotografia del mio saper scegliere, da sempre] - NicolettaGiu96 : Io, nella penna multicolore, cercavo di abbassare solo il rosso. Il colore dell'amore. [fotografia del mio saper scegliere, da sempre] - PNRLovers : RT @PeccatiDiPenna: Chi Ben Comincia 32 #INCIPIT #16aprile - Rosso è il Colore del Destino di Roberta Fierro |… - NDedizioni : RT @PeccatiDiPenna: Chi Ben Comincia 32 #INCIPIT #16aprile - Rosso è il Colore del Destino di Roberta Fierro | @NDedizioni #paranormalroma… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Un corpo esala l’ultimo respiro dopo un volo dal quarto piano; sullo sfondo un’inchiesta pesante; un telefono riporta una chiamata sospetta. Sono questi gli elementi che tessono il reticolo in cui è incastonato il mistero di Maksim Borodin, 32enne giornalista, morto in ospedale domenica mattina dopo il volo dal quarto piano del palazzo in cui risiedeva. Dopo tre giorni d’agonia si sono spente le ultime speranze, mentre si riaccende l’ipotesi dell’ennesimo assassinio di un reporter scomodo in Russia. Riavvolgendo il nastro, ci si trova in presenza di un caso assai frequente nelle cronache locali: un suicidio o un tragico incidente sono le ipotesi seguite dagli inquirenti sul caso Borodin, precipitato dal quarto piano della sua abitazione situata a Ekaterinburg e morto in ospedale nei giorni seguenti. Durante il sopralluogo, la porta di casa è stata trovata regolarmente chiusa ...