Pd Roma ricorda le vittime del Quadraro

Perché quando si parla di Roma Liverpool tutti ricordano un'amara notte del 1984 : I tifosi della Roma sperano che nel calcio, a differenza che nella vita, la storia non si ripeta. L'urna di Nyon ha stabilito che l'avversario giallorosso in semifinale sarà il Liverpool. Un abbinamento che in molti speravano, ma che gli scaramantici tifosi non possono non guardare con sospetto. Immediatamente il ricordo corre a quel 30 maggio 1984. Allo Stadio Olimpico di Roma, un impianto capace di ospitare quasi 70 mila ...

Fabrizio Frizzi - Roma lo ricorda con una via in suo onore : Un riconoscimento forse piccolo ma significativo perché anche Roma, la sua città, non vuole dimenticarlo e così ha deciso di dedicare a Fabrizio Frizzi una via. La Capitale intitolerà una strada al celebre conduttore della Rai recentemente scomparso a 60 anni per un’emorragia cerebrale. L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità, con 30 voti favorevoli, una mozione (il voto favorevole è stato salutato con un applauso dei ...

Roma - Monchi : 'Alisson sicurezza - Di Francesco mi ricorda Emery' : In un'intervista sul Mundo Deportivo - quotidiano spagnolo - Monchi ha parlato così del mondo-Roma. "Alisson è la nostra sicurezza" L'anno scorso era una riserva, quest'anno è impossibile farne a ...

Roma - i 34 anni del Big Mama ricordando gli show di Elvis Costello - Giorgia - Alex Britti - Pino Daniele e James Taylor : Il 30 marzo del 1984, cioè trentaquattro anni fa, apriva timidamente le porte in un vicolo di Trastevere il Big Mama , dando il via a un'avventura che negli anni avrebbe portato un mare di musica e ...

Roma : imbrattata la lapide che ricorda il sequestro Moro e le vittime di via Fani : Roma - imbrattata la lapide inaugurata lo scorso 16 marzo in ricordo delle vittime dell’attentato di via Fani, quando nel 1978 fu rapito Aldo Moro e persero la vita i cinque uomini della scorta dello statista democristiano (Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Domenico Ricci e Oreste Leonardi). Sul monumento è stata dipinta la scritta BR in rosso, a pochi giorni dalla cerimonia alla quale aveva preso parte anche il Presidente ...

Roma - scritta BR sulla lapide che ricorda il sequestro Moro : Noi stiamo dall'altra parte: con lo Stato, con la democrazia, con la politica', commenta invece via Twitter Matteo Richetti. Così sempre su Twitter il senatore Pd, Ernesto Magorno: 'Fa male vedere ...

Vi ricordate l’attaccante ex Roma Mido? Adesso è irriconoscibile [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

Ricordate Mido? Ecco che fine ha fatto l'ex attaccante della Roma : è irriconoscibile : Poi una carriera in giro per il mondo, fino al ritiro a soli 30 anni. Oggi è tutta un'altra persona, vedere per credere

Brividi all’Olimpico : la Roma ricorda Astori con un video sui maxischermi [VIDEO] : Roma e Torino sono appena scese in campo per l’anticipo della 28esima giornata di campionato. Prima dell’inizio minuto di silenzio da Brividi per Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. La squadra capitolina ha, inoltre, ricordato il capitano Viola con un video sui maxischermi. La Roma ricorda Davide #Astori con un video sui maxischermi dell’Olimpico. Lo stadio applaude, ciao ...

Santa Francesca Romana/ Santo del giorno - il 9 marzo si ricorda la patrona di Spinea : Santa Francesca Romana, Santo del giorno: il 9 marzo si festeggia la patrona di Spinea celebrata anche a Roma. Nacque con il nome di Francesca Bussa De'Buxis nel 1384.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 02:42:00 GMT)

MALTEMPO - GELO E NEVE A Roma/ Stilettata di Alemanno alla Raggi : "Virginia - ricordati il sale..." : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a ROMA Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:58:00 GMT)

Alberto Sordi - l'Utr ricorda l'attore Romanista al Centro Onesti FOTO : Tanti i personaggi legati al mondo Roma che hanno presenziato all'evento: Tempestilli, Ginulfi, Losi, Alicicco, Enrico Vanzina e Massimo Wertmueller tra gli altri. Una giornata nel ricordo di '...

Ricordato l'Alberto Sordi Romanista : ANSA, - ROMA, 24 FEB - Nel 15/o anniversario della scomparsa, Alberto Sordi torna a entusiasmare. E' accaduto nell'Aula magna del Centro Onesti, messa a disposizione da Giovanni Malagò, che ha ...