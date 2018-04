Pd e M5S | i punti per un dialogo possibile

Martina apre al M5S : i tre punti del Pd "per ragionare" con Di Maio : A Roma Movimento 5 stelle, Lega e Partito Democratico sono impegnati nel gioco dei tre "forni", che se può confondersi con l'azzardo delle tre carte...

Governo : Orlando - 3 punti Pd no apertura a M5S ma a società italiana : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Se i tre punti del Pd appena comunicati da Martina rappresentano un’apertura ai Cinquestelle? No, è un’apertura alla società italiana, è un’apertura soprattutto a quelli che non ci hanno votato, assumendo ancora di più il tema delle diseguaglianze”. Lo ha detto Andrea Orlando a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. L'articolo Governo: Orlando, 3 punti Pd no apertura a M5S ma a società ...

Lazio - Zingaretti presenta i 10 punti del programma : prende forma l’asse Pd-M5S che guarda anche al Campidoglio : Nicola Zingaretti e Roberta Lombardi. “Ma se non funziona, si va tutti a casa”. prende sempre più forma la nuova alternativa Dem sull’asse Orlando-Franceschini e la costruzione di un centrosinistra con i pentastellati, intesa che su Roma si sta già plasmando. Durante la seconda seduta del Consiglio regionale, il laboratorio-Pisana ha portato nuovi segnali d’intesa e ora sul fronte Pd si guarda con ansia all’assemblea nazionale del 21 aprile, ...

Articolo 18 e pensioni - i punti di contratto tra M5S e sindacati : Tutte le affinità tra il movimento guidato da Luigi Di Maio e le sigle dei lavoratori, in particolare la Cgil

M5S e centrodestra - lo studio sorprendente : governo possibile - tutti i punti in comune nei programmi : Vuoi vedere che, insulti a parte, questo governo M5s-centrodestra si può fare davvero? A sottolineare le sorprendenti 'convergenze di programma' tra grillini, Lega e Forza Italia è la società Reti di ...

La proposta di Salvini : i 4 punti del programma del governo centrodestra-M5S Video : Alla vigilia del vertice del #centrodestra di Arcore, a casa dell’alleato Silvio Berlusconi [Video], Matteo #Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, si rivolge a Forza Italia per chiarire definitivamente che la Lega resta totalmente contraria ad un governo formato dall’alleanza tra centrodestra e Pd. Una opzione che i berlusconiani si possono anche scordare, ci tiene a ribadire il leader leghista che, invece, non esclude l’unico accordo ...

M5S : 'Salvini scelga tra cambiamento o Berlusconi' - Al Pd : 'Troviamo punti di convergenza per bene Paese' : "Il M5s chiede al Pd di metterci intorno a un tavolo per cercare punti di convergenza per il bene dell'Italia". Lo afferma il capogruppo del M5s al Senato, Danilo Toninelli . "Abbiamo idee differenti ...

Pd - Martina 'Impossibile confronto con M5S'. Toninelli 'Troviamo punti d unione'. Orlando attacca Renzi : ... se Renzi ha cambiato idea e pensa di dover svolgere e assolvere un ruolo e una funzione politica di direzione in questa comunità anche dopo il 4 marzo, ha una via primaria: ritirare le dimissioni, ...

Sondaggi Politici/ Governo Lega-M5S - i punti del programma da ‘tagliare’ : RdC - Fornero e… : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per consentire l'accordo Salvini-Di Maio. Tra reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero..(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:04:00 GMT)

Salvini-Di Maio - il primo documento dell'intesa Lega-M5S : su quali punti può nascere il governo : Il Def è scritto dal governo, col ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan in prima linea, e ovviamente dovrà recepire le indicazioni dei partiti. Occhi puntati su tasse e legge Fornero. Sia Matteo ...

Questo neoeletto del M5S prende appunti in aula su come funziona la Camera : Quattro vicepresidenti, tre Questori e otto segretari. Questa la composizione dell'ufficio di presidenza. Gli appunti scritti su un taccuino, però, non sono di uno studente alle prese con l'esame di Diritto Pubblico, ma di un parlamentare M5S neoeletto che a quanto pare non sa bene come funziona la Camera.Non si conosce l'identità dello "studente", ma stando alla scrittura molto giovanile e alle mani, deve essere poco più ...

Come funziona la Camera? Giovane parlamentare M5S prende appunti in Aula : La Camera elegge l'Ufficio di presidenza e il deputato neoeletto, alla sua prima esperienza, prende diligentemente appunti Come fosse a scuola. Questo scatto del fotografo Alessandro Di Meo ha fermato ...

Pensione - i punti in comune tra Lega e M5S : A riposo con 41 anni di carriera o con la cosiddetta quota 100. Sui temi previdenziali, i due vincitori delle elezioni vanno d'accordo