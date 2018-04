ansa

: Pd diviso su dialogo per il governo. Rosato: 'Alternativi a Lega ed M5s' - ansafoto : Pd diviso su dialogo per il governo. Rosato: 'Alternativi a Lega ed M5s' - pcexpander : Pd diviso su dialogo per il governo. Rosato: 'Alternativi a Lega ed M5s' #pcexpander #news -

(Di martedì 17 aprile 2018) E non mi pare ci siano, e non è solo nella politica estera". E continua: "Quindi benissimo col presidente incaricato, mi sembra difficile non andare a discutere. Anzi, sarebbe una violazione di una ...