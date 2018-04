Pd | alleanza con M5S non convieneSul Governo Franceschini sbagliaHa ragione Renzi Ecco

alleanza Pd-M5S? Non convieneGoverno - Franceschini sbagliaHa ragione Renzi. Ecco perché : Nuovo governo: il problema nel Pd è stato posto in questi termini. Bisogna evitare ad ogni costo un’Alleanza di Lega e Cinque Stelle, per il bene del Paese, o bisogna scegliere l’opposizione? Segui su affaritaliani.it

Siria - crepe nell'alleanza Usa-Francia. Macron : "Ho convinto Trump a restare a lungo". La Casa Bianca : "Non è vero" : ...

Silvio Berlusconi - su Il Giornale l'offensiva contro Matteo Salvini : i titoli che minano l'alleanza : Gli sforzi per tenere unito il centrodestra proseguono, tra mille difficoltà: si pensi soltanto all'intervento di Silvio Berlusconi al Quirinale dopo le consultazioni, l'attacco al M5s con cui ha ...

Pd e l'alleanza con Macron? Gozi : 'In Europa incontro chi serve - non devo chiedere autorizzazioni' : Il Pd è all'interno del Pse da quattro anni, abbiamo un responsabile per la politica estera che è Piero Fassino . E' con lui che dobbiamo discutere , all'interno del Pd, le nostre posizioni sull'...

Consultazioni - il centrodestra si presenta unito e poi si spacca sull’alleanza col Pd. ‘La escludo’. ‘All’Italia serve un governo’ : Un equilibrio precario, molto precario. Le tre forze che compongono il centrodestra si presentano insieme al Quirinale per le Consultazioni, ma la convivenza tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi continua camminare sull’orlo del baratro. “Abbiamo scritto un comunicato e (…) sulle singole parole abbiamo discusso abbastanza…”, ha raccontato l’ex premier ai cronisti dopo il colloquio con Sergio Mattarella. Poi ...

E il "ministro" M5S all'Economia Roventini ritwitta l'alleanza tra Pd e M5S : E il candidato ministro all'Economia del Movimento 5 Stelle lanciò un segnale al Pd. Sul profilo twitter di Andrea Roventini, indicato da Luigi Di Maio come l'uomo scelto in un ipotetico governo M5S per occupare il posto di Pier Carlo Padoan in via XX Settembre, ha rilanciato un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di Jeffrey Sachs, docente di Sviluppo sostenibile e di Politica e gestione della salute alla Columbia University e consulente ...

Luigi Di Maio al Quirinale ribadirà la linea su Siria e politica estera - facendosi garante della linea atlantica in caso di alleanza con la Lega : Il Movimento 5 stelle salirà questo pomeriggio al Colle per ribadire a Sergio Mattarella che il governo di Luigi Di Maio terrà saldamente ancorata l'Italia al quadro delle alleanze storiche. Dentro la Nato, dunque, come già ribadito in campagna elettorale (e in ultimo ieri) dal capo politico. Impegnata a lavorare in un quadro di concertazione internazionale che abbia come bussole le potenze alle quali il nostro paese dal ...

Bp : alleanza strategica con Petrobras : Londra, 12 apr. (AdnKronos) – alleanza strategica tra il gruppo petrolifero Bp e il gruppo brasiliano Petrobras. Il protocollo d’accordo che è stato firmato oggi prevede l’esplorazione congiunta di ambiti di interesse comune dall’esplorazione alla distribuzione. Questi accordi commerciali, si legge in una nota, infatti, potranno andare dall’E&P fino ai settori della raffinazione e della distribuzione ma anche ...

Pd : Martina incontra rappresentanti alleanza cooperative italiane : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, ha incontrato questa mattina i rappresentanti dell’Alleanza delle cooperative italiane.Dopo l’incontro con il segretario generale della Cisl, Martina prosegue il percorso di confronto del Partito Democratico con le parti sociali e con il mondo produttivo sui temi del lavoro e del sociale, oltre che sull’analisi dell’attuale ...

Pd : chi vuole l'alleanza con il M5S e chi no : Gli uomini di Renzi contro quelli di Franceschini: la battaglia per il governo è quella che misurerà il potere dell'ex segretario

Che fine ha fatto il Batman di Anagni? Francone Fiorito promuove una alleanza Pdl-Pd in Ciociaria : Ed eccolo di nuovo, scheggia non più impazzita, planare ad Anagni, nella città che lo ama. Batman, ovvero Franco Fiorito, già primo cittadino della città dei quattro papi, ex capogruppo del Pdl nelle ...

Cosa ha detto Salvini su un'alleanza di governo con i 5 Stelle (Di Maio all'angolo?) : "Se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo, se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c'è un governo, si vota". Il giorno dopo il vertice di centrodestra, il primo messaggio di Matteo Salvini è...

Salvini : "Berlusconi si scordi un'alleanza col Pd" : ... spiega che sull'esecutivo "se c'è un tentativo da fare è con i 5 Stelle", perché, chiarisce Salvini, "se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed ...

Salvini : “Berlusconi si scordi un’alleanza col Pd” : Roma, 8 apr. (AdnKronos) – “A Berlusconi e Forza Italia lo dirò chiaro: si scordino di fare un governo con il Partito democratico”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, spiega che sull’esecutivo “se c’è un tentativo da fare è con i 5 Stelle”, perché, chiarisce Salvini, “se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il ...