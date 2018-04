Pasta | soddisfazione dell’Aidepi per il regolamento UE sull’origine delle materie prime

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) “Viene finalmente fissata una norma unica, valida per tutti i prodotti alimentari e in tutti i Paesi europei. Un’etichetta standard che, anche, riguarda tutti i produttori europei e fornisce al consumatore le stesse informazioni. Questo va anche a vantaggio della competitività internazionale dellaitaliana.” È il commento deii di AIDEPI, l’Associazione degli Industriali del Dolce e dellaItaliane, alla recente approvazione delEuropeo sull’indicazione in etichetta dell’origine dell’ingrediente principale degli alimenti. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ilUE farà decadere il Decreto italianodel grano entrato in vigore a febbraio scorso. Ma, afferma AIDEPI, per il consumatore italiano dinon cambierà nulla. “Anche se il nuovonon vincola all’indicazione obbligatoria dell’origine...