Passione vinili | i dischi usciti da poco assolutamente da avere

(Di martedì 17 aprile 2018) La musica su vinile è tutta un’altra cosa. L’hanno sempre sostenuto gli intenditori, ma anche chi con questo supporto ci è cresciuto. E non si può che dar loro ragione. L’esperienza dell’ascolto, infatti, è ben diversa rispetto a quella in digitale: è più calda, intensa, destinata ad arrivare dritto non solo alle orecchie, ma anche a cuore e sensi. Da qui la riscoperta del vinile, che si è trasformata in un vero e proprio boom. Di conseguenza sul mercato arrivano, ogni mese, svariati titoli tra ristampe e nuovi album. Ecco quellidi recente che, gli appassionati (e non solo), dovrebbero. Vivere o Morire, di Motta Il nuovo album del cantautore toscano ha esordito al primo posto della classifica deipiù venduti. Un risultato importante per questo suo secondo lavoro, che tradisce una maggiore maturità compositiva e un notevole coinvolgimento ...