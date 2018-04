Parlare al bambino nel pancione è un falso mito | non sente le parole Lo dice uno studio

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) Cantargli una ninna nanna, fargli sentire la voce della mamma e del papà, raccontargli una fiaba:attraverso ilal piccolo quando è ancora nell'utero materno è un. I feti riescono a malapena a sentire il rumore che proviene dall'esterno.È quanto dimostra locondotto da Marisa Lopez-Teijón e dalla sua equipe dell'Institut Marquès sull'udito del feto e sull'effetto della musica all'inizio della vita, presentato presso l'Istituto Karolinska e l'Università di Stoccolma. L'osservazione è stata condotta su pazienti tra la 14ma e la 39ma settimana di gestazione e affinché il feto percepisse con la massima intensità il suono, è stato ideato uno specifico dispositivo per trasmettere musica per via intravaginale: il Babypod, che emette onde sonore fino ad un massimo di 54 decibel, che ...