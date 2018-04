Parla Emanuele | il bambino di Corviale che ha abbracciato Papa Francesco | Io sapevo

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) Le lacrime e l'abbraccio conhanno intenerito tutti. Orail piccolo, che a, nella periferia di Roma, aveva chiesto al Pontefice se il padre morto era andato in Paradiso, nonostante fosse ateo. "All'orecchio gli ho fatto la domanda che volevo dire al microfono", ha dettoin un'intervista di Cristina Caricato per Tv200. "E lui mi ha chiesto: 'posso raccontarla anche agli altri?' Io gli ho risposto di sì e lui l'ha raccontata semplificandola. Ha abbreviato i tempi, non ha detto le parole esatte...". Ma il concetto era lo stesso, ha spiegato il.Ilgli ha assicurato che il padre del piccolosi trovava in cielo. "Io ero quasi sicuro che mio padre fosse andato in Paradiso però ho voluto avere la conferma del Santissimo", ha concluso generando il sorriso della madre e della stessa giornalista.