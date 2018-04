Paolo Gentiloni alla Camera | Uso ripetuto di armi chimiche | raid motivato

Guerra Siria - Paolo Gentiloni : "Attacco non partito da basi italiane" : "Con gli Stati Uniti la nostra alleanza è molto forte e particolare" ma "in questo caso abbiamo insistito e chiarito che il supporto logistico che noi forniamo tradizionalmente agli alleati e agli Usa non poteva tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni mirate a colpire la Siria". Lo dichiara il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sulla Siria. Quindi il premier italiano ha ribadito che le basi italiane di ...

Governo - "Avanti con Paolo Gentiloni" Salviamo Eugenio Scalfari (da se stesso) : Con il rispetto che è comunque dovuto a chi è stato un giornalista innovativo, forse sarebbe il caso di lasciare in pace Eugenio Scalfari a 94 anni suonati e di preservarlo da figure come questa, che fanno il paio colla finta intervista al Papa ed altre singolarissime uscite Segui su affaritaliani.it

Luigi DI Maio - il retroscena sul governo M5s-Pd : vuol far premier Paolo Gentiloni : Dietro l'ultima apertura di Luigi Di Maio al Pd c'è una strategia che porta dritto a Paolo Gentiloni. Dalle pagine di Repubblica il grillino ha invitato i dem a 'sotterrare l'ascia di guerra', facendo ...

Paolo Gentiloni disponibile a un rinvio di 2-3 settimane per la presentazione del Def - contatti con i presidenti delle Camere : Sarebbero in corso contatti con i presidenti delle Camere e i leader dei principali partiti durante i quali il premier Paolo Gentiloni avrebbe ipotizzato un rinvio di due o tre settimane nella presentazione del Def da parte del governo.Lo apprende l'Ansa da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come, qualora si andasse verso la formazione di un nuovo esecutivo, sarebbe più logico che a presentare il Def fosse il nuovo governo. Se la ...

Paolo Gentiloni e Matteo Renzi - è gelo : il silenzio - poi quelle telefonate : Si vocifera che i rapporti tra Paolo Gentiloni e Matteo Renzi non siano mai stati così tesi . Tanto che gli amici di entrambi si sono messi al lavoro per cercare di ricucire i rapporti. Impresa ...

Giorgia Meloni - il sospetto sulla data delle amministrative : 'Paolo Gentiloni vuole che la gente non voti' : Crescono i sospetti dietro la decisione del governo uscente di fissare la data delle prossime elezioni amministrative al 10 giugno, con eventuali ballottaggi al 24. L'attacco più diretto è arrivato da ...

Gianni Letta - la manovra per il governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...

Paolo Gentiloni : grazie ai ministri - onorato per aver servito Paese : "Eletti i presidente delle Camere , auguri!, il Governo ha dato le dimissioni e si occupa solo di 'affari correnti'. Voglio ringraziare ministre e ministri, tutto il governo. Sono orgoglioso di questa ...

Paolo Gentiloni si è dimesso. Ma potrebbe restare lui fino alle prossime elezioni : lo scenario da incubo : Addio, Paolo Gentiloni : dopo le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il premier è salito al Colle - alle 18 di sabato - per rassegnare le sue dimissioni, presentate nello studio alla Vetrata a ...

Paolo Gentiloni si è dimesso da presidente del Consiglio : Ma resterà in carica "per il disbrigo degli affari correnti" fino a che non ci sarà un nuovo governo The post Paolo Gentiloni si è dimesso da presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

Paolo Gentiloni si è dimesso da premier : Paolo Gentiloni si è dimesso dall'incarico di presidente del Consiglio al Quirinale. Ora è arrivato al Senato per comunicare alla presidente Maria Elisabetta Casellati l'esito del suo incontro con ...

Paolo Gentiloni si è dimesso da premier : Paolo Gentiloni si è dimesso dall'incarico di presidente del Consiglio al Quirinale. Ora è arrivato al Senato per comunicare alla presidente Maria Elisabetta Casellati l'esito...

Colle - Paolo Gentiloni si è dimesso da presidente del Consiglio : Paolo Gentiloni si è dimesso dall'incarico di presidente del Consiglio al Quirinale. Ora è arrivato al Senato per comunicare alla presidente Maria Elisabetta Casellati l'esito del suo incontro con ...

Paolo Gentiloni al Quirinale per dimettersi. Ecco cosa succede ora fino alle consultazioni : L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato da presidente del Consiglio Paolo Gentiloni danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.Questa la tempistica:- MATTARELLA RICEVE I NUOVI PRESIDENTI DELLE CAMERE. I presidenti delle Camere si recano al Quirinale nello stesso pomeriggio della loro elezione ...