Palermo | sequestrato ex lido a Barcarello

liberoquotidiano

: Palermo, sequestrato lido a Barcarello utilizzato come deposito per rifiuti speciali - MondoPalermo : Palermo, sequestrato lido a Barcarello utilizzato come deposito per rifiuti speciali - GDS_it : Palermo, sequestrato lido a Barcarello utilizzato come deposito per rifiuti speciali - blogsicilia : Dodici tonnellate di pesce sequestrato in un deposito a Cefalù: 10 tonnellate erano scadute -… -

(Di martedì 17 aprile 2018), 17 apr. (AdnKronos) - Capitaneria di porto e polizia municipale hannoquesta mattina un exsul litorale di, a. La piattaforma in legno di 3mila metri quadri era in stato di abbandono e priva di ogni autorizzazione. L’area, in stato di rovina e utilizzata