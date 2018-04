Palermo | auto ferma in galleria | tragedia sfiorata sull' A20

Maltempo Palermo : allagamenti e auto impantanate - almeno 50 interventi dei vigili del fuoco : Forte temporale nella notte a Palermo: segnalati sottopassi allagati, auto impantanate e strade trasformate in fiumi. almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno impiegato le idrovore in viale Michelangelo, via Silvio Boccone, via Santocanale, via Giafar, via Guadagna e via Imera, via Capo Gallo e via Giuseppe Tranchina. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Mondello e Brancaccio. Disagi anche al pronto ...

Ayala travolto in moto da un'auto a Palermo - ricoverato in ospedale : Grave incidente a Palermo dove è rimasto coinvolto Giuseppe Ayala . L'ex magistrato del maxiprocesso era a bordo della sua moto, una Yamaha 500 e, dopo lo schianto, è stato trasportato all'ospedale di ...

Palermo. Il giudice Ayala travolto in moto da un’auto in controsenso : è in codice rosso : Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro avvenuto nel tratto che collega piazza Leoni con viale Diana. Il magistrato che fu pubblico ministero nel primo maxi processo era da solo a bordo della sua Yamaha ha un femore fratturato Potrebbe interessarti: http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/favorita-ferito-ex-magistrato-giuseppe-Ayala.html Seguici su Facebook: ...

Palermo - trasfusione non autorizzata a una Testimone di Geova. Medico nei guai : Giovanni Spinnato, un Medico di Palermo, è stato condannato per violenza privata a un mese di reclusione con la condizionale. Nel 2010 aveva deciso di fare una trasfusione a una paziente contraria ...

Palermo : decine di autovelox invisibili : Sono aumentati gli autovelox invisibili ovvero gli scout speed in provincia di Palermo per contrastare l'alta velocità ed evitare incidenti. Ecco dove

Palermo - 25enne ucciso in discoteca : il padre pubblica su Facebook le foto dell’autopsia : Palermo, 25enne ucciso in discoteca: il padre pubblica su Facebook le foto dell’autopsia La famiglia contesta la conclusione delle indagini sulla morte del figlio che hanno portato alla condanna di un buttafuori della discoteca allora 17enne Continua a leggere

Su Facebook le foto choc dell'autopsia di Naro - il giovane ucciso a Palermo : Nonostante siano passati tre anni dalla morte del giovane medico Aldo Naro, per lui si chiede ancora giustizia. Lo ha fatto il gruppo Facebook Giustizia per Aldo Naro, affidando a un post il rammarico, per delle indagini, a loro dire, incomplete, allegando alle parole le foto choc dell'autopsia del ragazzo.Aldo è morto il 14 febbraio 2015, nella discoteca Goa di Palermo. Durante la serata, mentre il ragazzo festeggiava la laurea del giorno ...