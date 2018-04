Palermo | ambulatorio di neuropsichiatria e centro per autismo in bene confiscato

liberoquotidiano

: #medicina AMBULATORIO DI AGOPUNTURA E OMEOPATIA A PALERMO PRESSO L'ORDINE DEI MEDICI DI PALERMO A conclusione dell… - FabioFarello : #medicina AMBULATORIO DI AGOPUNTURA E OMEOPATIA A PALERMO PRESSO L'ORDINE DEI MEDICI DI PALERMO A conclusione dell… - MorelloAngelo : Cresce il progetto dell'Ambulatorio del centro sociale Anomalia Borgo Vecchio. | BlogSicilia - Quotidiano di cronac… - AnomaliaPalermo : Cresce il progetto dell'Ambulatorio del centro sociale Anomalia Borgo Vecchio. | BlogSicilia - Quotidiano di cronac… -

(Di martedì 17 aprile 2018), 17 apr. (AdnKronos) - Undiinfantile e unper l'sorgeranno in un immobilealla mafia a Trabia, in provincia di. L'appartamento, un attico di 230 metri quadrati in piazza Molini, era stato trasferito al 'patrimonio indisponibile