Palermo | all' Orto botanico arriva ' Orto in Arte'

Palermo : sciopero all'Italtel di Carini - no a trasferimenti nei reparti 'confino' : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Tre ore di sciopero oggi all’Italtel di Carini. Fim, Fiom e Uilm Palermo protestano per il trasferimento di 34 lavoratori su 185 nei reparti 'confino', ovvero quelli privi di missione produttiva, stabiliti dal piano di ristrutturazione aziendale di Exprivia, la società

Maltempo Palermo : allagamenti e auto impantanate - almeno 50 interventi dei vigili del fuoco : Forte temporale nella notte a Palermo: segnalati sottopassi allagati, auto impantanate e strade trasformate in fiumi. almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno impiegato le idrovore in viale Michelangelo, via Silvio Boccone, via Santocanale, via Giafar, via Guadagna e via Imera, via Capo Gallo e via Giuseppe Tranchina. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Mondello e Brancaccio. Disagi anche al pronto ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Palermo - allagamenti e disagi : Nella tarda serata di ieri su Palermo si è abbattuto un violento nubifragio con conseguenti allagamenti, incidenti stradali e disagi: in pochi minuti molte strade si sono allagate, a partire dalla zona di via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla dove l’acqua ha raggiunto il mezzo metro. Problemi anche in piazza Fonderia, alla Cala, dove l’acqua bloccava l’accesso alle abitazioni. I vigili del fuoco, ...

Serie B Empoli più vicino alla A - frenano Frosinone - Palermo e Bari : ROMA - L'Empoli è sempre più vicino alla Serie A. Batte anche , 3-2, la Pro Vercelli e porta a 11 i punti di vantaggio sulla terza. Alle spalle della capolista pareggiano tutti. Palermo e Frosinone ...

Palermo - INCIDENTE STRADALE PER GIUSEPPE AYALA/ Ultime notizie : schianto in moto alla Favorita - ferito ex pm : PALERMO, GIUSEPPE AYALA coinvolto in un INCIDENTE STRADALE: ex pm travolto in moto da un'auto. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Palermo : spaccio allo Zen - arrestato pusher : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 31 anni, Francesco Pizzo, è stato arrestato, nel quartiere Zen di Palermo, per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno interrotto mentre parlava con un ragazzo, presumibilmente per mettersi d'accordo sulla vendita della droga. Alla vista della pol

Palermo : Al carcere Pagliarelli le prove de 'La Ballata dei respiri' : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Un sogno per i detenuti della Compagnia teatrale Evasioni, diretta dalla regista Daniela Mangiacavallo, che lo scorso anno ha messo su una compagnia di attori, pronta a misurarsi nella seconda prova con il pubblico il prossimo giugno: calcare il palcoscenico e bissare