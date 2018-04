Paint 3D | disponibile un nuovo aggiornamento per gli utenti Insider

surface-phone

(Di martedì 17 aprile 2018) Breve comunicato per segnalarvi il rilascio diper l’app di sistema3D attualmente in fase di rollout per gliiscritti nei rami Skip Ahead e Release Preview. Changelog (V.4.1804.12027.0.) Remix 3D cambia nome diventando Libreria 3D con una nuova icona aggiornata. Remix 3D non è ora più connesso e integrato in Xbox Live. Cliccando su Menu > Salva con nome non saranno più visualizzate le opzioni per salvare come immagine .jpeg o come immagine .png. Sarà necessario scegliere l’opzione Immagine per poi scegliere dal menu a tendina l’estensione del file. Link al Download3D (Free, Windows Store) →