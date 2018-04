Pagelle Inter Cagliari | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 33^ giornata - primo

Serie A 2018 - Pagelle Milan-Napoli 0-0 : Donnarumma decisivo su Milik! Mertens e Hamsik sottotono - Calhanoglu si accende a intermittenza : Finisce a reti bianche il match clou della domenica pomeriggio tra Milan e Napoli. Un punto che fa comodo soltanto ai rossoneri, che compiono un altro passo importante verso la qualificazione all’Europa League, mentre il Napoli vede allontanarsi il sogno di conquistare lo scudetto mettendo pressione alla capolista Juventus. Ottima la prova delle difese, letteralmente insuperabili nel corso del match, mentre sono pochi i giocatori di ...

Pagelle/ Atalanta-Inter (0-0) : strepitoso Barrow! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata) : PAGELLE Atalanta Inter (0-0): Fantacalcio, i voti della partita valevole per la 32^ giornata di Serie A, che si è conclusa con un pareggio a reti bianche tra gli orobici e i nerazzurri.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:38:00 GMT)

Pagelle/ Atalanta-Inter (0-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata) : Pagelle Atalanta Inter (0-0): Fantacalcio, i voti della partita valevole per la 32^ giornata di Serie A, che si è conclusa con un pareggio a reti bianche tra gli orobici e i nerazzurri.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Atalanta-Inter - le Pagelle : Handanovic si conferma il migliore - Borja Valero è un fantasma : pagelle INTER Handanovic 7.5 Decisivo come al solito. Bravissimo due volte sul giovanissimo Barrow. Si conferma uno dei migliori portieri del mondo. D'AMBROSIO 5 Sciagurato con quel retropassaggio che manda in porta Barrow. Buon per lui che Handanovic era già lì pronto ad anticipare l'attaccante dell'Atalanta. SKRINIAR 6 Meglio quando tra ...

Atalanta-Inter 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/9 LaPresse ...

Pagelle/ Atalanta-Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo) : Pagelle Atalanta Inter: Fantacalcio, i voti della partita di San Siro, 32^ giornata di Serie A. Valutazione del primo tempo della sfida dell'Atleti Azzurri di Bergamo.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:33:00 GMT)

Pagelle/ Torino Inter (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata) : PAGELLE Torino Inter: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo allo stadio Grande Torino per la trentunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:52:00 GMT)

Torino-Inter 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Torino-Inter 1-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il lunch match valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica, pesante passo falso per l’Inter contro il Torino, stop che può essere decisivo in chiave Champions League. Sfortunata la squadra di Luciano Spalletti che gioca una delle migliori partite della stagione, schiaccia gli avversari ma non ...

Pagelle/ Torino Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo) : Pagelle Torino Inter: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo allo stadio Grande Torino per la trentunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:31:00 GMT)

Pagelle / Milan Inter - 0-0 - : Fantacalcio - i voti della partita. Icardi decide in negativo : PAGELLE Milan Inter: Fantacalcio, i voti con i migliori e i peggiori a San Siro. Il derby Milanese di Serie A finisce a reti bianche.

Rafinha e Brozovic hanno cambiato l'Inter : le loro Pagelle sugli sportivi : Anche ieri il croato e il brasiliano sono stati protagonisti di un ottimo derby, come testimoniano le pagelle che Calciomercato.com , Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. CM.Com - Brozovic 6,...

Pagelle / Milan Inter (0-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Icardi decide in negativo : PAGELLE Milan Inter: Fantacalcio, i voti con i migliori e i peggiori a San Siro. Il derby Milanese di Serie A finisce a reti bianche ma i due tecnici non impressionano. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:17:00 GMT)

Milan-Inter - le Pagelle : Icardi sbaglia due gol già fatti - ecco il migliore Video : È terminato poco fa il derby di Milano tra Milan ed Inter [Video], valido per il recupero della ventisettesima giornata di campionato, rinviata lo scorso 4 marzo per la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Le due squadre hanno chiuso sullo 0-0, un pareggio che fa comodo all'#Inter, che sale a 59 punti, resta in zona Champions, accorcia sulla Roma, allunga sulla Lazio e resta a otto punti di vantaggio proprio sui rossoneri, con ...

Pagelle Milan-Inter : difese insuperabili - Icardi sprecone : ... Giacomelli Addetti VAR: Valeri, Schenone Notizie sul tema La rovesciata di Cristiano Ronaldo: calciatore, cestista o atleta di salto in alto? Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis ...