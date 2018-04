Padova | ex parroco ' hard' patteggia una pena di un anno e il risarcimento ad amante

Padova - parroco non se la sente di ospitare un detenuto e rivolge un appello ai fedeli : "Accoglietelo voi in casa" : A Rustega, nel Padovano, un albanese ha chiesto di scontare i domiciliari in canonica, ma il sacerdote si è detto costretto a rifiutare perché ferito da una precedente esperienza con un carcerato

