Pa : ok Corte Conti a contratto Scuola : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Via libera dalla Corte dei Conti, secondo quanto si apprende, al rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici di Scuola, enti di ricerca, università, accademie e conservatori. L’atteso contratto riguarda oltre 1,2 milioni di lavoratori e porterà ad aumenti in busta paga di 85 euro medi mensili. è il secondo ccnl del pubblico impiego che è stato certificato dalla Corte dei Conti dopo quello degli statali. ...

L'Asl sfora la spesa ammonita dalla Corte dei Conti : Desideri replica : La Asl Toscana Sud Est non ha tagliato abbastanza le spese e arriva dunque il cartellino giallo della Corte dei Conti riguardo ai bilanci 2015 delle tre singole Usl , Arezzo, Siena e Grosseto , che ...

Regione Sicilia : 162 assunzioni - interviene la Corte dei Conti : I numeri emergono dall'audizione pubblica dei capigruppo dell'Assemblea Regionale Siciliana. Ci sono i cosidetti 'stabilizzati' i precari storici e i portaborse neo assunti grazie ad una leggina ...

Sicilia : boom assunzioni all'Ars - capigruppo davanti Corte Conti (2) : (AdnKronos) - Per il capogruppo di Sicilia Futura "talvolta le prassi, senza atti chiari e provvedimenti ad hoc dei vertici dell’Ars, mettono a rischio la legittimità degli atti e delle delibere poste in essere dai Gruppi parlamentari". Sicilia Futura, assicura D'Agostino, "ha recepito tutte le indi

La Corte dei Conti mette a bando 25 posti : È prevista una riserva di cinque posti per candidati con laurea in Giurisprudenza più laurea in Scienze economico aziendali o Scienze dell'economia. Il bando completo si trova sulla Gazzetta ...

Troppi guadagni - pochi ascolti. La Corte dei Conti «studia» Fazio : Detto, fatto. Come annunciato qualche giorno fa, l'Anac ha chiesto alla Corte dei Conti di verificare se il compenso di Fabio Fazio è troppo alto rispetto al ritorno economico garantito alla Rai da ...

Concorsi per economisti - giuristi ad aprile : Corte Conti - Miur - Mef - Enac : Tali prove avranno ad oggetto 3 quesiti, a risposta aperta, sul diritto amministrativo; della navigazione " parte aeronautica; dell'UE, regolamenti e altra normativa dell'UE- elementi di economia dei ...

Concorsi per economisti - giuristi ad aprile : Corte Conti - Miur - Mef - Enac : In questo mese di aprile sono stati pubblicati molti Concorsi dedicati ai laureati in legge ed economia. Vediamo quindi quelli più importanti, indicando requisiti, prove d’esame e la scadenza nel mese di aprile. Bandi Corte dei Conti, Miur e altri Concorsi Incominciamo da quello della Corte dei Conti per 25 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti. C'è tempo fino al 30 aprile per candidarsi. La domanda di ...

FABIO FAZIO IN RAI - CONTRATTO NON CONFORME/ Anac - ricavi incerti per Che tempo che fa : e la Corte dei Conti.. : FABIO FAZIO in Rai, CONTRATTO non CONFORME: i dubbi sollevati dall'Anac riguardano i ricavi incerti di Che tempo che fa a fronte dell'accordo milionario. E adesso arriva la Corte dei Conti..(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:16:00 GMT)

Anac : 'Preliminare di Fabio Fazio non è conforme a codice contratti' - delibera trasmessa alla Corte dei Conti : La non conformità al codice dei contratti della stipula da parte della Rai del contratto preliminare con Fabio Fazio è contestata dall'Anac nella delibera sulla trasmissione Che Tempo Che Fa, ...

Enti pubblici - la Corte dei Conti interviene sull’inconferibilità dell’incarico : La Procura regionale aveva chiesto la condanna, del Direttore Generale e del Sindaco di un Comune, al risarcimento del danno cagionato all’Ente in relazione alla nomina nelle funzioni del primo, di un funzionario in (presunta) situazione di inconferibilità dell’incarico e consequenziale assenza dei requisiti di legge. La nomina in questione era venuta in essere ad esito di un procedimento di selezione delle candidature pervenute in risposta ad ...

La Corte dei Conti boccia la gestione dell'accoglienza : È impietosa la relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell"immigrazione. Nel solo 2016 sono sbarcati in Italia oltre 181mila migranti e, per la loro accoglienza lo Stato italiano ha destinato ben 1,7 miliardi.L"egoismo dell"EuropaL'Unione europea, invece, ha contribuito con appena 8,1 milioni e dal Fondo asilo, migrazione ed integrazione (Fami) per 38,7 milioni. Se si considerano gli anni 2007-2013 le risorse stanziate dall"Ue per ...

La Corte dei conti ha espresso perplessità sul nuovo CONTRATTO degli STATALI. I sindacati hanno replicato, ma nessuno sembra voler parlare davvero di valutazione e merito, dice LUIGI OLIVERI(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 06:07:00 GMT)