Overwatch | partita la prima stagione della modalità Eliminazione 6v6 Competitiva

(Di martedì 17 aprile 2018) Si torna a parlare dell'apprezzatoe l'inizionuova: come segnalano i colleghi di VG247, Blizzard, a sorpresa, ha dato il via alla6v6.Scott Mercer del team diha annunciato che ladi questaterminerà il prossimo 7 maggio alle ore 14:00, si tratta quindi di un tempo breve, probabilmente perché gli sviluppatori dovranno ancora testare vari elementi, come le regole che saranno quelle di6v6 classica con l'aggiuntameccanica del lockout, ovvero non potrete scegliere gli eroi già utilizzati in un round vinto.Per quanto riguarda le mappe, queste saranno quelle disponibili in, con in più Ayutthaya.Read more…