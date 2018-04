Overwatch | Left 4 Dead ha ispirato la missione Ritorsione

eurogamer

: #Ritorsione di #Overwatch? Ispirato da #Left4Dead - Eurogamer_it : #Ritorsione di #Overwatch? Ispirato da #Left4Dead -

(Di martedì 17 aprile 2018) Durante una recente intervista davanti ai microfoni di PCGamesN l'assitant game director, Aaron Keller, e il software engineer, Adrian Finol, dihanno svelato che la nuovaè stata creata prendendo spunto da, storico FPS coop per 4 giocatori pubblicato da Valve.Secondo quanto riportato da DotEsports, esattamente come il titolo Valve anchefa della dinamicità il suo cavallo di battaglia e mira a invogliare i giocatori a partecipare a più partite fino al 30 aprile, cioè alla fine dell'eventoArchives .A questo proposito Finol ha commentato: "Abbiamo cercato nuovi modi per spingere a rigiocare il gioco, con Rivolta ci siamo sentiti soddisfatti dopo averlo giocato 10 volte, abbiamo visto tutto quello che poteva offrire. Conabbiamo voluto fare in modo di permettervi di giocare a vostro piacimento." Read ...