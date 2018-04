Oroscopo del giorno oggi Martedì 17 Aprile 2018

romadailynews

(Di martedì 17 aprile 2018)del17quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del17diArieteforse vi sentite un pò irritati per certe cose che non sembrano andare come dovrebbero in amore oppure anche nel lavoro. Nel peggiore dei casi in entrambi i settori vi sentirete non a posto. Anche a livello fisico vi sentite fiacchi, demotivati, quasi al limite della stanchezza cronica. Andate dal dottore che potrà tirarvi un pò su.diToro Tanti belli eventi possono prospettarsi in questa giornata che sembra essere irradiata da una bellissima luce. Vi sentite ottimisti e le cose belle arrivano anche per questo. E non preoccupatevi se tutto poi non va bene in amore perché anche in questo settore qualche ...