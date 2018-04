Ong? Servono navi della Marina Attenti agli sbarchi fantasma Parla l' ex capo

Iva - "stangata da 791 euro" : servono 12 - 4 miliardi per sc Ong iurare gli aumenti : Quale che sia il nuovo governo, il primo scoglio che avrà di fronte sarà certamente quello di scongiurare l’ipotesi di un nuovo aumento dell’Iva. Ipotesi non troppo improbabile, dal momento che nell&rsquo...

Embraco - Calenda : Licenziamenti c Ong elati. I sindacati : Bene - ma servono garanzie : "È stato raggiunto l’accordo per la sospensione dei Licenziamenti ", annuncia il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al termine del tavolo su Embraco al Ministero. Il congelamento fino a fine anno serve"per avere il tempo da recuperare per una reindustrializzazione su cui Embraco e Whirlpool si impegneranno anche economicamente. I lavoratori prenderanno lo stipendio pieno, non ci saranno part time ...

Embraco - licenziamenti cOngelati. I sindacati : Bene - ma servono garanzie : "Da Roma ci stanno arrivando notizie sul congelamento dei licenziamenti Embraco per tutto il 2018 e il mantenimento dell’attività per il 2018". L'annuncio lo dà la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, intervenuta a Torino all’assemblea dei metalmeccanici. "È l’avvio di un percorso, vedremo come evolverà. Noi non siamo disposti a firmare accordi che prevedono i ...