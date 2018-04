Ong e migranti | vince la nave della vita

Buonisti e Ong ora fanno festa : "Torniamo a salvare i migranti" : Dopo il dissequestro della nave di ProActiva Open Arms deciso dal gip di Ragusa, di fatto il mondo delle Ong torna nuovamente a far festa e ad annunciare nuove "incursioni" nel Mediterraneo per salvare migranti. Le organizzazioni non governative adesso parlano di "rivincita" e sui profili social esultano. "A bordo della Aquarius siamo felici di apprendere la notizia. Il ritorno in mare di Proactiva sarà fondamentale per salvare vite nel ...