Oltre 250 preti da tutto il mondo sono volati a Roma per un corso sull’esorcismo

Scuola - Oltre 250mila studenti hanno disturbi dell'apprendimento - : Secondo i dati diffusi dal Ministero, relativi all'anno scolastico 2016-17, il 2,9% degli alunni in ogni ordine di grado presenta DSA. Il più diffuso è la dislessia, seguono disortografia, discalculia ...

Lazio - Anagni : Oltre 250 cani microchippati dall’Accademia Kronos : Successo per la giornata di microchippatura gratuita che si è svolta nella mattinata di domenica ad Anagni, in località Osteria della Fontana, curata dal distaccamento provinciale di Frosinone dell’Accademia Kronos, che ha visto il coinvolgimento di circa 250 cani. Tecnicamente il microchip è un transponder miniaturizzato, cioè un circuito elettronico microscopico; ha la forma di una minuscola capsula ed emette un brevissimo segnale solo se ...

Algeria - si schianta aereo militare : Oltre 250 morti : oltre 250 persone sono morte questa mattina nello schianto di un aereo da trasporto militare all’aeroporto Boufarik, vicino ad Algeri. Il velivolo di tipo Ilyushin Il-114 si è schiantato, secondo le prime notizie, in fase di decollo. Non sono note le cause, ma molto probabilmente si tratta di un guasto tecnico....

Pirelli : investimenti per Oltre 250 mln di euro nei prossimi 3 anni in America Latina : ... oltre 2.300 in tutta l'America Latina destinati a crescere a circa 3.300 nel 2020, sui circa 14.600 in tutto il mondo. Il successo del suo marchio è testimoniato ormai da anni anche dal sondaggio di ...

Pirelli in America Latina - investirà Oltre 250 milioni entro il 2020 : Pirelli investirà oltre 250 milioni di euro nei prossimi tre anni in America Latina , già inclusi nel piano industriale 2017-2020 presentato alla comunità finanziaria lo scorso anno in occasione dell'...

Oltre 250 euro in oltre 60 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 6-7 Marzo 2018 : Ancora oltre 60 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate per un valore di oltre 250 euro in questi giorni di Marzo 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android oltre 60 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android in questi giorni di Marzo Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis […]

Nel 2018 Dovremo Registrare Tutti I Droni Oltre I 250 Grammi In Italia : In Italia entro fine anno avremo l’obbligo di registrazione di Tutti i Droni sopra i 250g e altre novità ENAC. Ecco le prime novità del 2018 per Tutti i possessori di Droni in Italia Regolamento Droni Italia 2018 Grandi novità si apprestano ad arrivare in Italia per quanto riguarda la normativa sui Droni. Da tempo […]