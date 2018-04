Oggi le celebrazioni per il 74 mo anniversario del rastrellamento del Quadraro

romadailynews

(Di martedì 17 aprile 2018), a Roma, leper il 74.modeldel quartiere del, avvenuto per mano dei tedeschi nel 1944. La cerimonia inizierà alle 12.30 presso la targa commemorativa in Largo dei Quintili e proseguirà presso il Parco “17 aprile 1944” (già Parco di Monte del Grano), per l’omaggio al monumento ai caduti. Il 17 aprile 1944 gli uomini del comandante nazista Herbert Kappler circondano il quartiere, bloccando ogni via d’accesso. Ha inizio ildel. Nome in codice: Unternehmen Walfisch, Operazione Balena. 2.000 uomini tra i 16 e i 55 anni vengono trascinati via a forza dalle loro case. E portati al cinemaper la schedatura. Dopo ore di attesa, ammassati e trattati come bestie, vengono caricati su dei camion e portati a Cinecittà. Alcuni riescono a fuggire, aiutati dal parroco di Santa Maria del ...