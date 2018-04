Oggi ad Aosta la festa per i protagonisti delle Olimpiadi di PyeongChang - AostaOggi IT

La Santa Messa di domenica 8 aprile in diretta streaming - AostaOggi.IT : AOSTA. Su Aostaoggi torna l'abituale appuntamento della domenica con la Santa Messa in diretta streaming. Le nostre telecamere seguiranno la celebrazione delle ore 10.30 nella chiesa santuario Maria Immacolata del quartiere Cogne di Aosta. Il live sarà visibile su AostaOggi.IT, Aostaoggi.tv e ...

Festival des Harmonies - la serata conclusiva in diretta streaming - AostaOggi.IT : Il programma, che Aostaoggi.tv seguirà in diretta streaming, prevede dalle ore 17 l'esibizione della Banda musicale R. Margherita di Gaby diretta da Renato Yon, alle ore 17.45 il Corps philharmonique ...

Estorsione e truffa a badante : condannata a 7 anni e mezzo - AostaOggi.IT : AOSTA. Sette anni e mezzo di reclusione e 2000 euro di multa è la condanna inflitta dal giudice monocratico di Aosta Marco Tornatore alla trentasettenne originaria di Salerno Federica Ieromazzo, ora ...

Verso l'archiviazione l'indagine sui 'furbetti del cartellino' dell'Usl valdostana - AostaOggi.IT : AOSTA. Il pubblico ministero sarebbe in procinto di chiedere l'archiviazione per i sei dipendenti dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta di età compresa tra i 37 ed i 49 anni sospettati di irregolarità ...

Fosson e Marco Viérin in procura per l'inchiesta sul Casinò - AostaOggi.IT : AOSTA. Continuano in procura ad Aosta le audizioni del pm Eugenia Menichetti che sta indagando sui 140 milioni di euro di finanziamenti concessi negli anni passati al Casinò di Saint-Vincent dalla ...

Spese gruppi consiliari Valle d'Aosta - Cassazione conferma 13 condanne - AostaOggi.IT : AOSTA. Due assoluzioni "perché il fatto non sussiste" e tredici condanne confermate. Si è concluso in Corte di Cassazione il processo per i politici, quasi tutti ex consiglieri regionali, coinvolti ...

In salvo i due scialpinisti bloccati a 4.000 metri sul Monte Rosa - AostaOggi.IT : AOSTA. Sono stati recuperati i due scialpinisti pieMontesi bloccati nel bivacco Felice Giordano sul massiccio del Monte Rosa. I due uomini, entrambi cinquantenni di Ivrea, sono in buone condizioni di ...

La Santa Messa della Domenica delle Palme in diretta - AostaOggi.IT : Su Aostaoggi dalle ore 10.30 AOSTA. Aostaoggi.tv trasmette questa mattina, dalle ore 10.30 in diretta streaming, la Santa Messa della Domenica delle Palme. Anche questa settimana le nostre telecamere seguono la celebrazione nella chiesa santuario Maria Immacolata di Aosta. La diretta è visibile anche ...

Tour du Rutor 2018 : la gara in diretta streaming - AostaOggi.IT : La gara sarà presentata in diretta streaming da Silvano Gadin oggi pomeriggio dalle ore 17 su Aostaoggi.tv in collaborazione con Invda.tv. Gli appuntamenti live non si fermano qui: nei tre giorni di ...

Urta scooter e scappa : denunciato sospetto pirata della strada - AostaOggi.IT : Un 60enne denunciato per omissione di soccorso dopo l'incidente stradale di Saint-Vincent SAINT-VINCENT. Un sessantenne residente in bassa Valle è stato denunciato per omissione di soccorso, lesioni ...

Giallo dei 25mila euro - procura chiede proroga delle indagini - AostaOggi.IT : I contanti furono trovati nell'ufficio del presidente della Regione AOSTA. La procura di Aosta ha chiesto la proroga delle indagini sul Giallo dei 25.000 euro trovati nella scrivania dell'ufficio del ...

La Santa Messa di domenica 18 marzo in diretta streaming - AostaOggi.IT : Su AostaOggi.IT dalle ore 10.30 Nessun Iframes AOSTA. Su Aostaoggi torna l'abituale appuntamento della domenica con la Santa Messa in diretta streaming. Le nostre telecamere seguiranno la celebrazione delle ore 10.30 nella chiesa santuario Maria Immacolata del quartiere Cogne di Aosta. Il live sarà visibile su AostaOggi.IT, Aostaoggi.tv e ...

Funivie Monte Bianco - Federica Bieller nuovo presidente con deleghe - AostaOggi.IT : Approvato il bilancio 2016/2017 con utile netto di 2,6 milioni COURMAYEUR. La Funivie Monte Bianco spa ha rinnovato oggi gli organi societari. Federica Bieller è la nuova presidente con deleghe, ...

La Santa Messa di domenica 11 marzo in diretta streaming - AostaOggi.IT : Su AostaOggi.IT dalle ore 10.30 Nessun Iframes AOSTA. Su Aostaoggi torna l'abituale appuntamento della domenica con la Santa Messa in diretta streaming. Le nostre telecamere seguiranno la celebrazione delle ore 10.30 nella chiesa santuario Maria Immacolata del quartiere Cogne di Aosta. Il live sarà visibile su AostaOggi.IT, Aostaoggi.tv e ...