Offerta shock per l’acquisto della Roma | gli arabi offrono un miliardo e mezzo | Pallotta

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Offerta shock (con contropartite) alla Lazio per Milinkovic-Savic : Calciomercato Juventus – La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, dopo il successo contro l’Atalanta i bianconeri si sono portati a +4 sul Napoli ed anche in Champions League staccato il pass per i quarti di finale, conquistata anche la finale di Coppa Italia. Ma il club bianconero lavora intensamente anche per il mercato della prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la squadra. ...

Lazio - Offerta shock per Milinkovic-Savic : “180 milioni di euro + 20 di bonus” : “offerta pazzesca alla Lazio per Milinkovic-Savic: 180 milioni di euro + 20 di bonus”. Questa la bomba lanciata da Skysport in questa mattinata. Una notizia davvero shock per la Lazio, una proposta che sarebbe a dir poco da accettare “di corsa”. Certo, un po’ di perplessità attorno a tale notizia c’è. 180 milioni di euro + 20 di bonus sono davvero tanti, solo club del calibro di Psg e Real Madrid si possono ...