Oddo | ' Non ci presenteremo rassegnati al San Paolo | ma la sfida decisiva è quella di

Cagliari-Udinese 2-1 : Ceppitelli gela Oddo - nona sconfitta di fila per i friulani : CAGLIARI - Il Cagliari ci mette la testa e trova 3 punti d'oro per la salvezza. Alla Sardegna Arena i sardi superano in rimonta 2-1 l'Udinese: botta e risposta Lasagna-Pavoletti nel primo tempo, poi ...

Udinese - Oddo : 'Partita decisa dall'arbitro. Non ce l'ho col VAR - ma con Rocchi' : Il tecnico dell' Udinese , Massimo Oddo , ha analizzato ai microfoni di Premium Sport la sconfitta contro la Lazio , attaccando l'arbitraggio del direttore di gara Rocchi : 'Non credo che la Lazio abbia vinto con semplicità: ha fatto fatica e anche tanto. I miei ragazzi hanno ...

Serie A Udinese - Oddo : «Non sono Mago Merlino ma non mi dimetto» : UDINE - L' Udinese è in crisi, ma dopo l'ennesima sconfitta Massimo Oddo non getta la spugna. "Se la squadra non mi seguisse mi sarei già dimesso - ha dichiarato al termine della sconfitta per 0-2 ...

Udinese - Gerolin : 'Oddo Non è in discussione - è un brutto momento' : Manuel Gerolin , direttore sportivo dell' Udinese , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del brutto momento dei friulani, reduci da sette sconfitte consecutive. Queste le sue dichiarazioni: ' Oddo non è assolutamente in discussione, valuteremo il da farsi circa il ritiro . Vedo gli ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Atalanta non è imbattibile» : UDINE - Momento no per l' Udinese , a secco di punti da sei giornate. Massimo Oddo cerca la svolta nella tana dell'Atalanta: "Voglio vedere una squadra unita, compatta e che abbia voglia di soffrire, ...

Panchina Udinese - Oddo Non rischia ma… : Panchina Udinese, situazione delicatissima in casa bianconera, la squadra di Oddo è reduce da cinque sconfitte consecutive ma in particolar modo l’ultima contro il Sassuolo non è andata giù alla dirigenza. Brutto ko davanti al pubblico amico e contro una squadra in crisi nera, il percorso adesso diventa negativo. La classifica adesso non preoccupa quindi la posizione di Oddo al momento non è a rischio ma la conferma per la prossima ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Europa non diventi un'ossessione» : UDINE - "Superare la Fiorentina, riprendere il Torino, restare nella parte sinistra della classifica. Sono ancora più motivato di quando eravamo a due punti dall'Europa League" . Il tecnico dell' ...

Udinese - Oddo : 'Meglio noi - ma non siamo furbi. Su Maxi Lopez out...' : L'allenatore dell' Udinese Massimo Oddo ha commentato così a Rai Sport la sconfitta di Marassi: 'Abbiamo giocato non solo alla pari, ma a livello superiore rispetto alla Sampdoria. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ma purtroppo manchiamo di un po' di ...

Udinese - Oddo : 'Non manca la voglia di far bene e portare via punti' : 'Non manca la voglia di far bene e portare via punti. È nelle nostre corde, pur avendo di fronte una squadra ben attrezzata'. Lo ha affermato il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo nella consueta ...

Udinese : Oddo - Champions non distrae Roma : ANSA, - UDINE, 16 FEB - "Non penso che in questo momento la Roma si possa far distrarre dalla Champions". Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, non si aspetta 'sconti' dai giallorossi nell'anticipo ...