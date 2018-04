Nutella | con il Progetto Nocciola Italia Ferrero si tutelerà dagli effetti

Foto e video di Harry Styles a Milano per il Live On Tour - il cantante parla in italiano con una fan : “Ti chiami Nutella?” : La grinta di Harry Styles a Milano conquista il Forum di Assago: il cantante inglese ha fatto tappa lunedì 2 aprile nel palazzetto milanese, per la prima delle due date italiane del Live On Tour 2018. Harry Styles ha incantato il pubblico di Milano con una scaletta molto variegata: dai brani contenuti nel suo primo album da solista, Harry Styles, tra cui il singolo Sign Of The Times, a due inediti Medicine e Anna fino ad alcune cover, tra cui ...