Nuovo sponsor in casa Roma | Zig Zag diventa Scooter Sharing Partner

Nuovo sponsor tecnico per l’Hellas Verona : accordo con Macron fino al 2023 : Il club veneto e il brand sportivo hanno raggiunto un accordo valido a partire dal 1° luglio 2018 L'articolo Nuovo sponsor tecnico per l’Hellas Verona: accordo con Macron fino al 2023 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - un Nuovo investitore per l’attività di sponsorizzazione del club : Accordo tra i Blancos e un investitore, che elargirà dei finanziamenti in cambio della partecipazione all'attività di sponsorizzazione del club spagnolo. L'articolo Real Madrid, un nuovo investitore per l’attività di sponsorizzazione del club è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hyundai è il Nuovo 'back' sponsor della Roma : Un primo sponsor sul retro della maglia aspettando di stampare un logo ancora più grande davanti. La Roma si accinge a chiudere un accordo con Hyundai, la casa automobilistica coreana che diventerà ...

Inter - Nuovo sponsor e plusvalenze per l'esame Fair Play Finanziario : Il 'Corriere dello Sport' riferisce però che sarebbe a buon punto una nuova operazione commerciale con la Cina e grazie a Suning sarà siglato a breve un nuovo accordo. I legali sarebbero già al ...

Nuovo CT della Nazionale - anche gli sponsor in pressing sulla Figc : I partner commerciali, chiamati a rinnovare i contratti per i prossimi 4 anni, lungo la strada verso il Mondiale del Qatar, auspicano «un progetto serio». L'articolo Nuovo CT della Nazionale, anche gli sponsor in pressing sulla Figc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PSV - dopo Philips lascia anche Energiedirect : il club cerca un Nuovo sponsor : dopo la fine del rapporto con Philips nel 2016 lascia anche Energiedirect, che sposterà il suo marchio sul retro della divisa da gioco. Il PSV ora cerca uno sponsor principale. L'articolo PSV, dopo Philips lascia anche Energiedirect: il club cerca un nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pornhub sbarca nel mondo delle corse : il sito è il Nuovo sponsor del British Supersport 2018 : Il sito per adulti più visitato del mondo compare infatti su due moto del torneo , modelli MV Agusta F3 675, , condotte da Joe Francis e Harry Truelove. Numerosi i commenti sul web, soprattutto di ...

Pornhub sbarca nel mondo delle corse : il sito è il Nuovo sponsor del British Supersport 2018 : Il sito per adulti più visitato del mondo compare infatti su due moto del torneo , modelli MV Agusta F3 675, , condotte da Joe Francis e Harry Truelove. Numerosi i commenti sul web, soprattutto di ...

Le auto che si guidano da sole hanno un Nuovo sponsor : l’industria dell’alcol : Perché potrebbero contemporaneamente aumentare le vendite e ridurre la guida in stato di ebbrezza The post Le auto che si guidano da sole hanno un nuovo sponsor: l’industria dell’alcol appeared first on Il Post.

Zlatan Ibrahimovic “preferisce” Galaxy S9 : Nuovo accordo di sponsorizzazione con Samsung : Zlatan Ibrahimovic sigla un accordo con Samsung e diventa nuovo testimonial della divisione nordica del produttore sud-coreano: l'annuncio segue di un paio di giorni le anticipazioni rilasciate su Twitter dal campione del Manchester United, a quanto pare grande appassionato di tecnologia. L'articolo Zlatan Ibrahimovic “preferisce” Galaxy S9: nuovo accordo di sponsorizzazione con Samsung proviene da TuttoAndroid.

Problema sponsor per il Nuovo stadio : il Tottenham si sente una big : LONDRA - La clamorosa sconfitta di Wembley contro la Juventus sembra avere lasciato strascichi indiretti in casa Tottenham , dove erano tutti convinti di poter raggiungere i quarti di Champions League ...

Nuovo sponsor per Gabriel Jesus : accordo con Gatorade da 1 - 5 milioni annui : Il giovane brasiliano sarà brand ambassador per il marchio statunitense L'articolo Nuovo sponsor per Gabriel Jesus: accordo con Gatorade da 1,5 milioni annui è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Tim potrebbe non rinnovare - la Lega cerca un Nuovo sponsor : La compagnia telefonica ha cambiato di recente le proprie strategie di marketing e dopo 20 anni potrebbe non rinnovare il contratto con la Lega. L'articolo Serie A: Tim potrebbe non rinnovare, la Lega cerca un nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MILAN - PUMA Nuovo sponsor TECNICO/ Ufficiale - accordo pluriennale. I dubbi di Jacopo Galvani : Adesso è Ufficiale: il MILAN si lega a PUMA per i prossimi anni. Il brand la cui azienda si trova in Baviera disegnerà le divise della società rossonera, che ha abbandonato Adidas(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:34:00 GMT)