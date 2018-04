Nuoto | Massimiliano Rosolino critica la scelta di Federica Pellegrini | “Torna ai 200

oasport

: Massimiliano io attraverserei lo stretto di Messina a nuoto x la nostra Juve!!! ????????????Fino alla Fine - Angelcon6c : Massimiliano io attraverserei lo stretto di Messina a nuoto x la nostra Juve!!! ????????????Fino alla Fine - GoldWebTv : Massimiliano Rosolino allo Stadio del Nuoto di Caserta: incontro aperto a tutti - corrierece : Caserta. Massimiliano Rosolino allo stadio del nuoto: ecco quando - - -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il tema è sempre lo stesso: “200 stile libero si, 200 stile libero no“. Il progetto “velocità” dinon decolla e quel 54″42 dei Campionati Italiani di Riccione non esalta proprio, vedendo che il resto del mondo si esibisce su tempi di 2″ più veloci. Ed allora perché perseverare? Se lo chiedono in tanti e le critiche circa questanon arrivano solo dagli appassionati dima anche da chi qualcosa in vasca ha fatto, ovvero(campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti; tra il 1995 e il 2008 quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in queste importanti manifestazioni internazionali). In un’intervista concessa a Leggo,lo ha detto piuttosto chiaramente: “Così come è la situazione oggi, scordati le Olimpiadi. Cara, ...