Nubia Z18 con display da 5 | 99 pollici | Snapdragon 845 e 8 GB di RAM certificato dal TENAA

Nubia annuncia Z18 mini con Snapdragon 660 e il brand Red Magic per il gaming : Nubia lancia ufficialmente il nuovo Nubia Z18 mini , con schermo 18:9, Snapdragon 660 e un prezzo interessante. Nel frattempo svela il nuovo brand Red Magic destinato al gaming , con smartphone e altri accessori. L'articolo Nubia annuncia Z18 mini con Snapdragon 660 e il brand Red Magic per il gaming proviene da TuttoAndroid.

Notch si - Notch no. Ecco la bellissima soluzione di Nubia Z18 Mini : Z18 Mini è il bellissimo smartphone di Nubia che evolve il concetto di Notch di Essential Phone e lo estremizza riducendo al Minimo gli ingombri Render del bellissimo Nubia Z18 Mini in uscita il prossimo 11 Aprile Notch si o Notch no, amore ed odio di questa caduta di stile degli smartphone belli e simmetrici che […]