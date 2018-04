Nuance - Gli assistenti di bordo ci leggeranno gli occhi

quattroruote

(Di martedì 17 aprile 2018) Guardami neglie dimmi tutto ciò che sai. Non è un maldestro tentativo di ipnosi, ma l'istantanea di un futuro in cui potremo chiedere alle nostre auto di darci le informazioni sui punti di interesse in cui ci imbatteremo durante la guida: un numero di un hotel appena incrociato, il nome di un monumento o di un'isola intravista dalla litoranea, gli orari di un ristorante notato lungo il percorso. Basteranno la voce e lo sguardo, perché l'assistente disaprà leggerci, per l'appunto, negli. E non ci vorrà nemmeno molto: un paio d'anni, o poco più. A me gli. L'orizzonte - è il caso di dirlo - deglipersonali per le quattro ruote è stato delineato all'Auto Forum Europe di, multinazionale di Boston specializzata nel software di riconoscimento vocale per numerosi settori, automotive e sanità compresi. Fornitore della piattaforma Dragon Drive a ...