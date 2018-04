«Non ho l' età» | l' amore dopo i 60 anni | come partecipare al programma di Rai3

Juliette Binoche - quando l’amore Non ha età : L’amore non ha età, come la bellezza e il fascino. Anzi, quest’ultimo spesso aumenta con il passare del tempo. La prova sta per arrivare al cinema (dal 19 aprile) con L’amore secondo Isabelle, nuovo film di Claire Denis (ispirato al libro Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes) che vede protagonista una meravigliosa Juliette Binoche. È lei Isabelle, artista cinquantenne, divorziata con figlia a carico, che non ...

WHATSAPP VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI?/ Il regolamento Non è applicabile : nessuno andrà a caccia di bambini : WHATSAPP VIETATO ai MINORI di 16 ANNI? Arriva il nuovo regolamento: ecco quando entrerà in vigore. Il nuovo Gdpr sarà effettivo dalla fine del prossimo mese, precisamente dal 25 maggio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Accesso vietato a scuola a un cieco : Non può entrare col cane guida : Cacciato dal vicepreside che non gradiva la presenza del cane guida all'interno della scuola. E' accaduto al liceo ''Fermi'' di Alghero dove Gabriele Pittalis si era recato per avere delle ...

Greta Menchi - “Ricattata dal mio ex”/ Video denuncia della youtuber : “Io Non ho paura - pubblica ciò che vuoi” : Greta Menchi, “Sono stata ricattata dal mio ex”. Video denuncia della youtuber: “Io non ho paura, pubblica ciò che vuoi”. La webstar italiana confessa cosa le è accaduto negli ultimi mesi(pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:19:00 GMT)

Eurovision 2018 : disco di platino per Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro : ... al fine di osservare il programma di prove, conferenze stampa ed eventi collaterali che li porterà fino alla grande notte del 12 maggio, quando circa 200 milioni di spettatori tra tv, streaming e ...

Forza Callum! Il calvario del maratoneta che Non vuole mollare : è in testa e prossimo al traguardo - ma collassa ripetutamente : Il corridore scozzese Callum Hawkins sta conducendo la maratona dei Commonwealth Games con un vantaggio di oltre due minuti sul diretto avversario e si trova a meno di due chilometri e mezzo dal traguardo. Il caldo intenso però fa cedere le gambe all’atleta che crolla a terra. Con grande Forza di volontà si rialza barcollante e prosegue ma dopo appena cento metri Hawkins cade stremato al suolo, abbandonando la competizione. In attesa dei ...

F1 Cina - Raikkonen felice a metà : «Non era quello che volevo» : SHANGAI - Un bravissimo Raikkonen resta dietro al compagno di squadra Vettel. Soddisfazione a metà, dunque, per il pilota Ferrari, che domani scatterà comunque in prima fila. 'La prova non è stata ...

Cagliari - rubata carrozzina all’atleta disabile Walter Puddu : “Non ha valore - ma senza Non posso allenarmi” : Cagliari, rubata carrozzina all’atleta disabile Walter Puddu: “Non ha valore, ma senza non posso allenarmi” “Restituitemela, non mettetela nel mercato del ferro vecchio”: è accorato l’appello del campione ai ladri che hanno portato via la sua speciale sedia a rotelle Continua a leggere

“Deforme e infelice”. Oggi è irriconoscibile. Guarda le foto del matrimonio - resta sconvolta e piange a dirotto : così si mette a dieta - ma accade una terribile tragedia. Lei Non molla è ora la sua vita è completamente diversa : Molte persone sostengono che il giorno del matrimonio sia il più bello di tutti. In qualche modo lo è: un nuovo inizio, un progetto di vita da condividere con la persona amata e una bellissima festa con i propri cari. Eden SanBoeuf quando ha detto ‘sì’ al suo amato Rick era felice e tutto le sembrava essere perfetto. Poi però un giorno ha visto qualcosa che l’ha sconvolta. Dopo qualche tempo dal fatidico giorno, la ragazza della ...

Russia blocca Telegram. La società : 'Privacy e diritti Non si vendono' - : La Corte Tagansky di Mosca ha bloccato l'accesso alla popolare app al termine di una querelle iniziata nel 2017 per la mancata concessione agli 007 di Putin delle chiavi per decrittare i messaggi fra ...

Non prendete impegni - il 23 aprile la Terra si scontrerà con il pianeta Nibiru : la profezia che Non convince : Le innumerevoli apocalissi mancate Tra i sostenitori della catastrofica previsione anche David Meade, autore di " Planet X - The 2017 Arrival ", un libro che fissava l'inizio della fine del mondo il ...

Nuova età minima per WhatsApp da maggio? Non basteranno più 13 anni : Esiste un'età minima per WhatsApp: forse non tutti lo sanno e pure tanti non danno alla cosa il necessario peso ma per utilizzare l'applicazione di messaggistica bisognerebbe avere proprio un'età anagrafica ben precisa, non di meno. Attualmente i termini di utilizzo prevedono che la soglia di iscrizione sia quella dei 13 anni ma molto presto le condizioni dovrebbero cambiare e quindi bisognerà essere più grandi per chattare con amici e ...