Nokia 6 1 è disponibile all’acquisto con Google Home Mini in omaggio

Nokia Camera con Pro Camera mode disponibile al download per Nokia 7 : La Nokia Camera con la Pro Camera mode, che era stata caratteristica distintiva dei Lumia, è disponibile al download per Nokia 7. Al MWC 2018 la società ha annunciato la reintroduzione su Nokia 8 Sirocco e Nokia 7 Plus dell'iconica Pro Camera mode, che dovrebbe arrivare anche per altri device Nokia con ottiche ZEISS. L'articolo Nokia Camera con Pro Camera mode disponibile al download per Nokia 7 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 Sirocco disponibile in Italia da fine aprile : ecco il prezzo ufficiale : Arrivano le conferme che Nokia 8 Sirocco inizierà la commercializzazione in Italia a fine aprile di quest’anno: ecco il prezzo di listino ufficiale.Il top di gamma di HMD Global presentato durante il precedente MWC 2018 a Barcellona, presto arriverà negli scaffali dei negozi Italiani: siamo venuti a conoscenza delle prime conferme ufficiali.Nokia 8 Sirocco infatti debutterà in India il 30 aprile 2018, ma ci sono concrete possibilità che ...

Android 8.1 Oreo Beta disponibile per tutti i Nokia 3 : HMD Global ha annunciato che la Beta della nuova versione del sistema operativo mobile di Google è ora disponibile per tutti i modelli di Nokia 3 L'articolo Android 8.1 Oreo Beta disponibile per tutti i Nokia 3 proviene da TuttoAndroid.